Минтюков хочет покинуть «Анахайм», если не получит игровое время. 21-летний защитник был в запасе 3 матча подряд (Эллиотт Фридман)

Павел Минтюков готов покинуть «Анахайм».

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, защитник «Анахайма» Павел Минтюков хотел бы покинуть клуб, если не будет проходить в состав.

21-летний хоккеист пропустил три последних матча команды, оставаясь в запасе. Отмечается, что генеральный менеджер «Дакс» Пэт Вербик не планирует торопиться с решением.

«Анахайм » выбрал Минтюкова под 10-м номером на драфте в 2022 году. Он провел за клуб 131 матч и набрал 47 (9+38) очков в двух предыдущих сезонах.

В текущем регулярном чемпионате на его счету 3 (0+3) балла за 18 игр при полезности «плюс 2» и среднем игровом времени 15:16.