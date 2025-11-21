Овечкин забил 185-му вратарю в НХЛ – Добешу из «Монреаля». Капитан «Вашингтона» обновил рекорд лиги
Александр Овечкин забил 185-му вратарю в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (8:4).
Один из голов он забил чешскому вратарю Якубу Добешу, который стал 185-м голкипером, пропустившим от Овечкина в играх регулярки.
40-летний нападающий обновил рекорд лиги, который установил в январе 2025 года. Напомним, второе место занимает Яромир Ягр (забивал 178 вратарям).
Овечкин о хет-трике с «Монреалем»: «Просто делаю свою работу. В этих голах большая заслуга Строума – он был неудержим»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
