Овечкин забил 185-му вратарю в НХЛ – Добешу из «Монреаля». Капитан «Вашингтона» обновил рекорд лиги

Александр Овечкин забил 185-му вратарю в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (8:4).

Один из голов он забил чешскому вратарю Якубу Добешу , который стал 185-м голкипером, пропустившим от Овечкина в играх регулярки.

40-летний нападающий обновил рекорд лиги, который установил в январе 2025 года. Напомним, второе место занимает Яромир Ягр (забивал 178 вратарям).

Овечкин о хет-трике с «Монреалем»: «Просто делаю свою работу. В этих голах большая заслуга Строума – он был неудержим»