Вайсфельд о КХЛ и Федотове: «Надеюсь, они соблюли Меморандум об уважении контрактов. Если нет – катастрофа»

Леонид Вайсфельд высказался о реакции НХЛ на контракт Ивана Федотова.

Бывший генменеджер клубов КХЛ отметил важность Меморандума об уважении контрактов на фоне официальной регистрации нового соглашения, связавшего 26-летнего вратаря с на ближайшие два сезона.

«Мы не знаем всех деталей. Если КХЛ зарегистрировала контракт Федотова, значит, все нормально. Лига не просто так обращалась в НХЛ за разъяснениями. Это надо спрашивать у людей, которые ведут переговоры с [заместителем комиссионера НХЛ Биллом] Дэйли. Надеюсь, что они соблюли условия Меморандума об уважении контрактов. Если нет, то это катастрофа, конечно.

Я читал заявление Дэйли. С одной стороны, он сделал это заявление, а с другой – «Флайерс» не включили в список для участия в тренировочном лагере. Это сложная ситуация. Чтобы комментировать, нужно быть внутри и понимать, что происходит. Надо изучать бумаги. Надеюсь, что все сделают по закону. Все‑таки в лиге должны разбираться в этих вопросах», – сказал .

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