Вайсфельд о КХЛ и Федотове: «Надеюсь, они соблюли Меморандум об уважении контрактов. Если нет – катастрофа»

Теги ЦСКА Филадельфия Леонид Вайсфельд Билл Дэйли НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о реакции НХЛ на контракт Ивана Федотова.

Бывший генменеджер клубов КХЛ отметил важность Меморандума об уважении контрактов на фоне официальной регистрации нового соглашения, связавшего 26-летнего вратаря с ЦСКА на ближайшие два сезона.

«Мы не знаем всех деталей. Если КХЛ зарегистрировала контракт Федотова, значит, все нормально. Лига не просто так обращалась в НХЛ за разъяснениями. Это надо спрашивать у людей, которые ведут переговоры с [заместителем комиссионера НХЛ Биллом] Дэйли. Надеюсь, что они соблюли условия Меморандума об уважении контрактов. Если нет, то это катастрофа, конечно.

Я читал заявление Дэйли. С одной стороны, он сделал это заявление, а с другой – «Флайерс» не включили Ивана в список для участия в тренировочном лагере. Это сложная ситуация. Чтобы комментировать, нужно быть внутри и понимать, что происходит. Надо изучать бумаги. Надеюсь, что все сделают по закону. Все‑таки в лиге должны разбираться в этих вопросах», – сказал Вайсфельд.

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6 комментариев

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Костя Кот
вся эта ситуация уже катастрофа
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Чёрная акула
Ответ Костя Кот
вся эта ситуация уже катастрофа
Катастрофа это когда все лучшие играют в нескольких богатых странах а в других странах смотреть не на кого.
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Линолеум
Цирк в том что этот меморандум был больше нужен КолХозу чем НХЛ)и сами же его нарушили.А потом удивляются чё это пол мира нос воротит от России
+1
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Zet
Ответ Чёрная акула
Катастрофа это когда все лучшие играют в нескольких богатых странах а в других странах смотреть не на кого.
это другое(с)
0
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Хесус НаваС
Ответ Zet
нхл разорвала сотрудничество с КХЛ, так что никакого меморандума уже больше года нет, с добрым утром
Нхл соблюдала его по устной договоренности,а Кхл первая устную договоренность нарушила.И позиция силы на стороне Нхл,хотите или нет.добрый вечер
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