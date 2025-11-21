Демидов против «Вашингтона»: передача и «минус 3» за 15:07. У него 15 очков в 20 играх – делит лидерство в гонке бомбардиров среди новичков с Шефером и Сеннеке

Иван Демидов сделал передачу и заработал «минус 3» в матче с «Вашингтоном».

Форвард «Монреаля » Иван Демидов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном » (4:8).

На счету 19-летнего россиянина стало 15 (4+11) очков в 20 играх в сезоне при полезности «+1» и среднем времени на льду 14:50.

Он делит лидерство в гонке бомбардиров среди новичков с 18-летним защитником «Айлендерс» Мэттью Шефером (15 очков в 21 игре, 7+8, полезность «+7», 22:34) и 19-летним форвардом «Анахайма » Беккетом Сеннеке (15 очков в 21 игре, 7+8, «минус 1», 16:36).

Сегодня Демидов (15:07, «минус 3») остался без бросков в створ и применил 1 силовой прием.