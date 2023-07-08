Федотов заработает 100 млн рублей за два года в ЦСКА

Теги ЦСКА КХЛ Иван Федотов Матч ТВ деньги Хоккей

Иван Федотов заработает 100 млн рублей в ЦСКА.

«Матч ТВ» стала известна сумма, которую вратарь должен получить по условиям нового двухлетнего контракта с московским клубом.

В каждом из следующих сезонов хоккеист заработает по 50 миллионов рублей. Общая сумма контракта составит 100 миллионов.

Ранее стало известно, что КХЛ официально зарегистрировала контракт, пояснив свое решение так: «На основании полученной от НХЛ информации и документов лига и клуб исходят из того, что Иван Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024 в том смысле, который закладывался в Меморандуме о взаимопонимании».

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли назвал интерпретацию КХЛ неоднозначной и отметил, что выступления вратаря за ЦСКА будут противоречить его контракту с «Филадельфией».

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14 комментариев

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marshal .masha
Будет прикольно, если ЦСКА хочет в лице Федотова видеть в воротах вратаря, а получит за 50 млн. пылесос
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Гусеконь
плакал наверное когда заставили подписать контракт на 100 лямов.
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-2
+11
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Гусеконь
Ответ milya ololo
чел это 500к долларов в год всего-то. зарплата дворника в южной корее.
в Южной Корее после обязательной службы в армии?
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oberkorn
Треш какой то. Человек был в армии 1 год. Простые смертные умирают на сво за копейки.
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-1
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Пинающий Достоинства
На Дубай хватит
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гилберт
100 миллионов причин.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Гусеконь
в Южной Корее после обязательной службы в армии?
в Южной Корее кстати жёстко всё с армией, не знаю как в хоккее, но в футболе если не выиграть кубок Азии по футболу то игрок отправится в армию на 21 месяц, если же выиграл то трёхнедельные сборы
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Bardownski
В два раза меньше минимума НХЛ. Видимо, стокгольмский синдром у парня.
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Гусеконь
Ответ Фёдор Кузнецов
в Южной Корее кстати жёстко всё с армией, не знаю как в хоккее, но в футболе если не выиграть кубок Азии по футболу то игрок отправится в армию на 21 месяц, если же выиграл то трёхнедельные сборы
интересно что будет если там купить справку и подписать контракт с американцами. Наверное ничего.
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