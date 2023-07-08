Федотов заработает 100 млн рублей за два года в ЦСКА
Иван Федотов заработает 100 млн рублей в ЦСКА.
«Матч ТВ» стала известна сумма, которую вратарь должен получить по условиям нового двухлетнего контракта с московским клубом.
В каждом из следующих сезонов хоккеист заработает по 50 миллионов рублей. Общая сумма контракта составит 100 миллионов.
Ранее стало известно, что КХЛ официально зарегистрировала контракт, пояснив свое решение так: «На основании полученной от НХЛ информации и документов лига и клуб исходят из того, что Иван Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024 в том смысле, который закладывался в Меморандуме о взаимопонимании».
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли назвал интерпретацию КХЛ неоднозначной и отметил, что выступления вратаря за ЦСКА будут противоречить его контракту с «Филадельфией».
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