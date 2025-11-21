Кузнецов о переходе во взрослый хоккей: «У всех чека отлетает в определенный момент. Тогда помогают родители и старшие товарищи»

Евгений Кузнецов о желании стать хоккеистом: в Челябинске был один вид спорта.

33-летний нападающий «Металлурга » Евгений Кузнецов рассказал, почему в детстве хотел стать хоккеистом.

– Я жил напротив стадиона. Отец играл в хоккей. Наверное, в Челябинске тогда один вид спорта был. Все мальчишки хотели стать хоккеистами. Тем более, кто рос в том районе.

– Почему ребята хотели стать хоккеистами?

– Чтобы зарабатывать деньги и уехать с того района (смеется). Такой смысл был, чтобы улучшить жизнь, помочь родителям, семье и своим детям. Мне кажется, что это адекватная цель.

– Что происходит, когда хоккей перерастает из увлечения в работу?

– Мне кажется, что у всех в определенный момент бывает, когда, как говорится, чека отлетает немного. Поэтому у нас есть родители и старшие товарищи, которые помогают.

В этом плане, особенно в хоккее, хорошо, что тебя подбадривают. Всегда за тобой присматривают, – сказал Кузнецов.

Кузнецов о мотивации: «Никто не любит проигрывать. Эту боль таблеткой не вылечишь – только долгой и кропотливой работой»