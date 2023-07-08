Щитов о проектах КХЛ и ФХР в Монголии и Индии: «НХЛ тоже делает вынесенные матчи. Хоккей должен распространяться по всему миру»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Никита Щитов Евгений Нурисламов НХЛ КХЛ сборная Монголии Хоккей

Никита Щитов оценил перспективы хоккея в Монголии и Индии.

Ранее КХЛ подтвердила информацию о возможном проведении выставочного матча в Монголии. Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг говорил о намерении строить в Индии ледовые площадки и приглашал представителей этой страны сыграть с россиянами. Федерация подписала меморандум о развитии хоккейных отношений со странами БРИКС (в эту группу входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

«Это популяризация хоккея. А что, в Монголии и Индии не люди живут? Возможно, им будет интересно.

У меня друзья на Бали живут, там тоже есть любительские команды. Мой друг, Евгений Нурисламов, который играл в КХЛ и брал медали с «Локомотивом», будет одним из тренеров сборной Индонезии. Перед этой командой тоже стоят задачи.

Неправильно насмехаться над людьми из других стран. Пускай занимаются хоккеем и перенимают методики. Это здорово.

Спорт, и хоккей в частности, объединяет людей и должен распространяться по всему миру. Ничего плохого в этом не вижу. НХЛ тоже делает вынесенные матчи в других странах», – прокомментировал ситуацию бывший защитник клубов КХЛ Щитов.

Ротенберг о хоккейном меморандуме: «Пять стран БРИКС вносят больший вклад в мировую экономику, чем страны из G7. Это мощнейшее объединение»

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