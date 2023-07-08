Щитов о проектах КХЛ и ФХР в Монголии и Индии: «НХЛ тоже делает вынесенные матчи. Хоккей должен распространяться по всему миру»

Никита Щитов оценил перспективы хоккея в Монголии и Индии.

Ранее КХЛ подтвердила информацию о возможном проведении выставочного матча в Монголии. Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг говорил о намерении строить в Индии ледовые площадки и приглашал представителей этой страны сыграть с россиянами. Федерация подписала меморандум о развитии хоккейных отношений со странами БРИКС (в эту группу входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

«Это популяризация хоккея. А что, в Монголии и Индии не люди живут? Возможно, им будет интересно.

У меня друзья на Бали живут, там тоже есть любительские команды. Мой друг, Евгений Нурисламов, который играл в КХЛ и брал медали с «Локомотивом», будет одним из тренеров сборной Индонезии. Перед этой командой тоже стоят задачи.

Неправильно насмехаться над людьми из других стран. Пускай занимаются хоккеем и перенимают методики. Это здорово.

Спорт, и хоккей в частности, объединяет людей и должен распространяться по всему миру. Ничего плохого в этом не вижу. НХЛ тоже делает вынесенные матчи в других странах», – прокомментировал ситуацию бывший защитник клубов КХЛ Щитов.

Ротенберг о хоккейном меморандуме: «Пять стран БРИКС вносят больший вклад в мировую экономику, чем страны из G7. Это мощнейшее объединение»