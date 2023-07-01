КХЛ обсуждает с Монголией проведение выставочной игры в Улан-Баторе в 2024 году

Теги выставочные матчи КХЛ сборная Монголии ТАСС Хоккей

КХЛ подтвердила информацию о возможном проведении выставочного матча в Монголии.

Ранее Министерство спорта Монголии отправило в Минспорт России предложение о проведении подобного матча.

«КХЛ заинтересована в проведении как вынесенных, так и выставочных матчей во многих странах мира.

Лига общается с представителями монгольской стороны о проведении выставочной игры в Улан-Баторе в 2024 году», – говорится в сообщении пресс-службы лиги. 

Последний на сегодня вынесенный матч КХЛ прошел в Дубае (ОАЭ) в 2021 году. Тогда в рамках KHL World Games «Ак Барс» обыграл «Авангард» (3:1). 

Матыцин о сотрудничестве с Монголией: «Совместно с КХЛ прорабатываем организацию выставочного матча в Улан-Баторе»

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11 комментариев

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Hitgoe Himgob
Матч Суперпуперсерии там пусть сыграют
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kimono Toster
Куньлуня ж мало....
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Евгений Качалков
Ну а где?
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Леха Л
Ответ Евгений Качалков
Ну а где?
В Улан-Баторе в 2021 году открыли крытый каток который соответствует всем нормам международного олимпийского комитета и вмещает 3500 тысячи человек
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Игорь Новиков
Ответ Hitgoe Himgob
Матч Суперпуперсерии там пусть сыграют
А лучше Суперсерию прямо с Монголией!
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Дима Миронов
цена вопроса?
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Andy
Уж тут то точно перегоним НХЛ.
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mahurat
Монголов можно уважить.
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Beavis and Butt Head
Монголия входит в сферу интересов Китая.Так что в этом направлении нет даже смысла почву окучивать.
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Барин
В своё время служил в Монголии: Дархан, потом Бор-Ундур.
Хоккеем в то время там не пахло, разве что кумысом и тарбаганами. Не думаю, что у них сейчас что-то изменилось.
А вот у нас, да, многое изменилось. И не в лучшую сторону, коли на Монголию посматриваем.
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