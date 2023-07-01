КХЛ обсуждает с Монголией проведение выставочной игры в Улан-Баторе в 2024 году

КХЛ подтвердила информацию о возможном проведении выставочного матча в Монголии.

Ранее Министерство спорта Монголии отправило в Минспорт России предложение о проведении подобного матча.

«КХЛ заинтересована в проведении как вынесенных, так и выставочных матчей во многих странах мира.

Лига общается с представителями монгольской стороны о проведении выставочной игры в Улан-Баторе в 2024 году», – говорится в сообщении пресс-службы лиги.

Последний на сегодня вынесенный матч КХЛ прошел в Дубае (ОАЭ) в 2021 году. Тогда в рамках KHL World Games «Ак Барс» обыграл «Авангард» (3:1).

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