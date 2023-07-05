Губерниев о хоккейных матчах в Индии и Монголии: «Движуха – это хорошо, я двумя руками за. Только к Африке стоит с опаской подходить, не уверен, что надо играть с Сомали и ЦАР»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею хоккей на траве Дмитрий Губерниев КХЛ сборная Монголии Роман Ротенберг Хоккей

Дмитрий Губерниев поддержал идею проведения хоккейных матчей в Монголии и Индии.

КХЛ обсуждает проведение выставочного матча в Улан-Баторе в 2024 году. 

На днях первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил: «Мы можем поехать в Индию, чтобы сыграть там в хоккей на траве. И в ответ мы приглашаем наших друзей из Индии сыграть с нами в хоккей на льду».

«Поскольку нас вышвырнули из международной хоккейной семьи, то надо пытаться с помощью хоккея захватывать те страны, которым это будет интересно. Я ничего плохого в этом не вижу. Всякая движуха – это хорошо. Если не получается сыграть в Канаде, то будем играть в Индии и Монголии.

Только, мне кажется, надо с опаской подходить к Африканскому континенту. Не очень я уверен, что надо играть с Сомали или с ЦАР. А что касается Монголии и Индии, то я двумя руками за. Можно сыграть и в хоккей на траве, это все реклама вида спорта.

В общем, я за любой движ, который связан за спортом. Хоккей на льду, на траве, на песке – все классно», – сказал комментатор. 

Сборные России и Беларуси в 2022 году были отстранены от соревнований под эгидой ИИХФ. Команды не примут участия в чемпионатах мира и в сезоне-2023/24. 

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4 комментария

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Melnikov1968
Ага, и на весь этот движ деньги из карманов налоплатильщиков выкачивать, чтобы кучка руководителей во главе с Ротенбергом развлекались. Матчи в Монголии, Индии, на северном полюсе, Антарктиде среди пингвинов, где ещё?
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maks44
Почему с ЦАР не надо? У Пригожина там нормально получается.
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