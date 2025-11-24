Форвард «Бостона» Гики вновь догнал Маккиннона в гонке снайперов НХЛ – у обоих по 17 шайб. За ними следуют Драйзайтль, Селебрини и Хорват с 14 голами

Морган Гики вновь догнал Нэтана Маккиннона в гонке снайперов НХЛ.

Форвард «Бостона » Морган Гики стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (1:3).

На счету 27-летнего канадца стало 23 (17+6) очка в 24 играх в текущем сезоне при полезности «минус 7».

Он делит лидерство в гонке снайперов лиги с Нэтаном Маккинноном из «Колорадо » (17 шайб в 22 играх при 37 очках).

За ними следуют форварды Бо Хорват («Айлендерс», 14 шайб в 23 играх), Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 14 в 23) и действующий обладатель «Морис Ришар Трофи» Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 14 в 24).