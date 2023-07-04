«Издевательство над хоккеем, но Роман Ротенберг может все. Не удивлюсь, если увижу Мичкова, рассекающего по траве». Плющев об идее матчей с Индией

Владимир Плющев раскритиковал идею Романа Ротенберга о товарищеских матчах в Индии.

Вчера первый вице-президент высказался так: «Мы можем поехать в Индию, чтобы сыграть там в хоккей на траве. И в ответ мы приглашаем наших друзей из Индии сыграть с нами в хоккей на льду».

« сказал, что команда России может поехать играть в хоккей на траве в Индию? Ха-ха, у меня нет комментариев. Хоккей на траве и классический хоккей принципиально отличаются вообще всем. Одни играют на коньках, другие — на ногах, клюшки другие, техника другая.

Не представляю, как это может быть (смеется). Ну, видимо, в этом мире все возможно (смеется). Думаю, Роман Борисович может все. Не удивлюсь, если увижу какого-нибудь Матвея Мичкова, рассекающего по траве (смеется).

Может быть, Роман Борисович имел ввиду сборную по хоккею на траве, ведь была такая команда? Как хоккеисты из классического хоккея будут играть на траве? Сложно сказать. Ротенберг сказал, что могут пригласить Индию сыграть на льду в России? Это будет забавно! Вот это точно будет забавно. Если там кто-то умеет на коньках вообще кататься. Посмотрел бы я такую игру?

Если мне надо посмеяться, то я пойду в цирк. Но издеваться над моей игрой, которой я отдал практически всю жизнь, не очень. Издевательство над хоккеем», – сказал заслуженный тренер России.