«Издевательство над хоккеем, но Роман Ротенберг может все. Не удивлюсь, если увижу Мичкова, рассекающего по траве». Плющев об идее матчей с Индией

Теги СКА ФХР Владимир Плющев хоккей на траве КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Владимир Плющев раскритиковал идею Романа Ротенберга о товарищеских матчах в Индии.

Вчера первый вице-президент ФХР высказался так: «Мы можем поехать в Индию, чтобы сыграть там в хоккей на траве. И в ответ мы приглашаем наших друзей из Индии сыграть с нами в хоккей на льду».

«Роман Ротенберг сказал, что команда России может поехать играть в хоккей на траве в Индию? Ха-ха, у меня нет комментариев. Хоккей на траве и классический хоккей принципиально отличаются вообще всем. Одни играют на коньках, другие — на ногах, клюшки другие, техника другая.

Не представляю, как это может быть (смеется). Ну, видимо, в этом мире все возможно (смеется). Думаю, Роман Борисович может все. Не удивлюсь, если увижу какого-нибудь Матвея Мичкова, рассекающего по траве (смеется). 

Может быть, Роман Борисович имел ввиду сборную по хоккею на траве, ведь была такая команда? Как хоккеисты из классического хоккея будут играть на траве? Сложно сказать. Ротенберг сказал, что могут пригласить Индию сыграть на льду в России? Это будет забавно! Вот это точно будет забавно. Если там кто-то умеет на коньках вообще кататься. Посмотрел бы я такую игру?

Если мне надо посмеяться, то я пойду в цирк. Но издеваться над моей игрой, которой я отдал практически всю жизнь, не очень. Издевательство над хоккеем», – сказал заслуженный тренер России. 

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9 комментариев

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The world champion 1998
👍👍👍
Ни убавить, ни прибавить.
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riverman1980
Хоть кто то в хоккее вспомнил о чувстве собственного достоинства.
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Амфитрион
Ага, то есть монголов можно в это дело вовлекать, а индусов нельзя? (Не к Плющеву вопрос, правда) А Роман Ротенберг сам по себе уже главное издевательство над хоккеем, все остальное лишь следствие того, что ему позволяют делать.
+3
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avcgloronalduMU
фхр, хоккеисты, легенды хоркея и тд разрешают ротентергу издеваться над хоккеем?))
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Mohnatiy
Сейчас Ротан начнёт всем вкручивать про могучую индийскую сборную, которая настолько могуча, что им даже лёд не нужен...
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The world champion 1998
Пожалуй, единственный непьющий человек из тусовки хоккейных ветеранов и функционеров! 😁
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Мэй Касахара
Хоккей на траве?! Только один вопрос, что за траву курит Ротен🤡
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jigga
Рома купил спортс и хочет больше новостей о себе )))
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Серый
Интересно, а почему у Плющева изменилась тональность? Ведь он тоже был лоялен к ротену
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