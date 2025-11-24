38-летний Умарк вновь вернулся в «Лулео». В прошлом сезоне он помог клубу выиграть чемпионат Швеции впервые с 1996 года

38-летний Линус Умарк подписал контракт с «Лулео» до конца сезона.

Форвард Линус Умарк подписал контракт с «Лулео » до конца сезона.

Таким образом, 38-летний нападающий вновь вернулся в клуб, с которым в мае этого года стал чемпионом Швеции. Это был первый титул «Лулео» с 1996 года.

После победы в чемпионате Умарк заявлял, что больше не будет выступать за команду, но в итоге передумал. Сейчас команда идет на 9-м месте в таблице SHL .

Это сезон Линус начал в швейцарском «Лугано », где за 15 матчей набрал 11 (4+7) очков.

За «Лулео» экс-форвард московского «Динамо», «Эдмонтона» и «Салавата Юлаева» в общей сложности провел 392 игры с учетом плей-офф и набрал 282 (102+180) очка. После первого ухода из клуба в 2008 году он возвращался в него в 2013-м, 2021-м и 2023-м.