38-летний Умарк вновь вернулся в «Лулео». В прошлом сезоне он помог клубу выиграть чемпионат Швеции впервые с 1996 года
38-летний Линус Умарк подписал контракт с «Лулео» до конца сезона.
Форвард Линус Умарк подписал контракт с «Лулео» до конца сезона.
Таким образом, 38-летний нападающий вновь вернулся в клуб, с которым в мае этого года стал чемпионом Швеции. Это был первый титул «Лулео» с 1996 года.
После победы в чемпионате Умарк заявлял, что больше не будет выступать за команду, но в итоге передумал. Сейчас команда идет на 9-м месте в таблице SHL.
Это сезон Линус начал в швейцарском «Лугано», где за 15 матчей набрал 11 (4+7) очков.
За «Лулео» экс-форвард московского «Динамо», «Эдмонтона» и «Салавата Юлаева» в общей сложности провел 392 игры с учетом плей-офф и набрал 282 (102+180) очка. После первого ухода из клуба в 2008 году он возвращался в него в 2013-м, 2021-м и 2023-м.
Опубликовал: Александр Балабанов
