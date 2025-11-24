Свечников провел 500-й матч в НХЛ, не набрав очков против «Баффало». У форварда «Каролины» 158+218 и «плюс 41» за карьеру в регулярках
Андрей Свечников провел 500-й матч в НХЛ.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников провел 500-й матч в регулярных сезонах НХЛ – против «Баффало» (1:4).
25-летний форвард отыграл 19 минут, нанес 5 бросков по воротам и завершил встречу с показателем полезности «минус 2», не отметившись результативными действиями.
Всего за карьеру на счету Свечникова 376 (158+218) очков в 500 матчах регулярных чемпионатов НХЛ при полезности «плюс 41». В плей-офф он набрал 48 (23+25) баллов и «плюс 14» в 66 играх.
В текущем сезоне в активе Андрея 12 (7+5) очков в 22 матчах.
