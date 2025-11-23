Рантанен отстранен на один матч, он не сыграет с «Эдмонтоном». Дисквалификация – автоматическая, за удаления до конца игр с «Калгари» и «Айлендерс»

Микко Рантанен дисквалифицирован на 1 матч за толчок в борт Мэтта Коронато.

Напомним, форвард «Далласа » был удален до конца матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:3 Б).

В конце 2-го периода финн толкнул в борт форварда «Флэймс» Мэтта Коронато . Сразу же после толчка в драку с нападающим «Старс» вступил форвард «Калгари » Джонатан Юбердо.

Для Микко удаление до конца матча за толчок соперника в борт стало вторым на текущей неделе. Предыдущий эпизод произошел в матче с «Айлендерс », когда Рантанен нанес травму защитнику Александру Романову . Тогда игроку техасцев удалось избежать дисквалификации.

Микко Рантанен получил дисквалификацию на один матч, об этом объявил Департамент безопасности игроков НХЛ .

Отстранение – автоматическое: второе удаление до конца игры за опасные силовые приемы, полученное им менее чем за 41 матч после первого удаления. НХЛ не применила к финну дополнительные санкции.

Рантанен пропустит выездной матч против «Эдмонтона».