Лабанк считает, что «Шанхай» может выйти на 1-е место на Западе: «У нас большой потенциал. Нужно продолжать набирать очки, не сдаваться»

Кевин Лабанк считает, что «Шанхаю» по силам выйти на 1-е место на Западе.

Нападающий «Шанхая » Кевин Лабанк высказался о потенциале команды в этом сезоне FONBET КХЛ после домашнего поражения от «Ак Барса » (2:3 Б).

– Вели 2:0, дали сопернику сравнять и в итоге проиграли. В чем причина?

– Я думаю, мы провели хорошую игру. У нас были моменты. «Ак Барс» – хорошая команда. Сегодня мы играли все 60 минут. Да, был овертайм и серия буллитов. Но, повторюсь, мы хорошо сыграли. Пусть мы проиграли, но заработали очко. И нет причин расстраиваться из-за этого.

Мы будем продолжать прогрессировать, у нас есть большой потенциал, так что нам просто нужно продолжать работать.

– По силам занять первое место в конференции?

– Я думаю, мы можем добиться этого. Нам нужно продолжать набирать очки, не сдаваться, сохранять спокойствие. Не довольствоваться тем, что есть, а двигаться вверх по турнирной таблице, – сказал Лабанк.