«Колорадо» выиграл 9 матчей подряд – 7-я такая серия в истории клуба. Команда Беднара продолжает лидировать в НХЛ
«Колорадо» выиграл 9 матчей подряд – 7-я такая серия в истории клуба.
«Колорадо» обыграл «Чикаго» (1:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для команды под руководством Джареда Беднара 9-й подряд (разница шайб на отрезке – 41:15).
Клуб в 7-й раз в истории выдал серию из 9+ выигранных матчей, рекорд – 12 побед подряд (1998/99).
С 37 очками в 22 играх «Эвеланш» возглавляют Центральный дивизион, Западную конференцию и общую таблицу лиги.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости