«Колорадо» выиграл 9 матчей подряд – 7-я такая серия в истории клуба. Команда Беднара продолжает лидировать в НХЛ

«Колорадо» выиграл 9 матчей подряд – 7-я такая серия в истории клуба.

«Колорадо » обыграл «Чикаго » (1:0) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для команды под руководством Джареда Беднара 9-й подряд (разница шайб на отрезке – 41:15).

Клуб в 7-й раз в истории выдал серию из 9+ выигранных матчей, рекорд – 12 побед подряд (1998/99).

С 37 очками в 22 играх «Эвеланш» возглавляют Центральный дивизион, Западную конференцию и общую таблицу лиги.