«Айлендерс» одержали 7 побед в последних 9 матчах, из них 3 – сухие. Команда Руа идет на 2-м месте на Востоке

«Айлендерс» обыграли «Сиэтл» (1:0 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для команды Патрика Руа 7-й в последних 9 играх (и 3-й сухой на этом отрезке).
С 28 очками в 23 играх клуб с Лонг-Айленда занимает текущее 2-е место в Восточной конференции.
