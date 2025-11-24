Селебрини вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 34 очками в 23 играх, обогнав Макдэвида. Он сократил отставание от Маккиннона до 3 баллов

Макклин Селебрини вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 34 очками .

Форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:1).

На счету 19-летнего канадца стало 34 (14+20) очка в 23 играх в текущем сезоне при полезности «+5».

Он вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров лиги, обогнав Коннора Макдэвида из «Эдмонтона » (33 балла в 24 играх, 10+23).

Лидирует форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон с 37 (17+20) баллами в 22 играх.