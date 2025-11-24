Валльстедт сделал 3-й шатаут в 8 играх в сезоне, новичок «Миннесоты» лидирует в НХЛ по их числу. У «Уайлд» 5 сухих побед – больше всех в лиге

Йеспер Валльстедт сделал 3-й шатаут в 8 играх в сезоне и лидирует в НХЛ.

Вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега » (3:0).

23-летний швед отразил все 32 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

На счету Валльстедта уже 3 шатаута в 8 матчах в этом сезоне (93,5% сэйвов, коэффициент надежности 1,94). Он лидирует в лиге по их количеству.

Отметим, что Йеспер может претендовать на приз лучшему новичку в этом сезоне, так как в прошлых двух провел соответственно 3 и 2 матча.

В целом у «Уайлд» стало 5 сухих побед в этом сезоне (в 23 играх) – больше всех в НХЛ . Еще 2 шатаута на счету Филипа Густавссона .