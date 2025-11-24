«Баффало» обыграл лидера Востока «Каролину» – 4-я победа в последних 5 играх. «Сэйбрс» ушли с последнего места в конференции, теперь там «Торонто»

«Баффало» обыграл лидера Востока «Каролину» – 4-я победа в последних 5 играх.

«Баффало » обыграл «Каролину» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа над лидером Восточной конференции стала для команды под руководством Линди Раффа 4-й в последних 5 играх.

За счет этого отрезка «Сэйбрс» с 22 очками в 22 играх ушли с последнего места на Востоке, обогнав «Рейнджерс » (22 в 23) и «Торонто » (21 в 22).