«Баффало» обыграл лидера Востока «Каролину» – 4-я победа в последних 5 играх. «Сэйбрс» ушли с последнего места в конференции, теперь там «Торонто»
«Баффало» обыграл лидера Востока «Каролину» – 4-я победа в последних 5 играх.
«Баффало» обыграл «Каролину» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа над лидером Восточной конференции стала для команды под руководством Линди Раффа 4-й в последних 5 играх.
За счет этого отрезка «Сэйбрс» с 22 очками в 22 играх ушли с последнего места на Востоке, обогнав «Рейнджерс» (22 в 23) и «Торонто» (21 в 22).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости