Вячеслав Быков: «Миссия России – развивать хоккей в странах БРИКС. Мы справедливая и добродушная нация, которая всегда идет на помощь»

Вячеслав Быков высказался о развитии хоккея в странах БРИКС.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг ранее заявил: «Собираемся строить в Индии ледовые площадки. Посмотрите, как там популярен хоккей на траве: матчи собирают по 90 тысяч зрителей. Нужно к этому стремиться».

«Я считаю, что прерогатива наших руководителей хоккея сейчас – найти любые возможности для того, чтобы дать нашим ребятам сравнивать себя с другими нациями, чтобы шло развитие.

Всегда можно чему-то научиться. Мы тоже очень справедливая и добродушная нация, которая всегда идет на помощь.

Это наша миссия – помогать развивать хоккей в странах БРИКС, чтобы они подтягивались к нашему уровню и потом, может быть, могли составить конкуренцию другим нациям. Это дает возможность и нашим ребятам сопоставлять себя.

Важно учиться и передавать опыт, грандиозный опыт, которым было бы жалко не поделиться с друзьями», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.