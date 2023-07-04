Вячеслав Быков: «Миссия России – развивать хоккей в странах БРИКС. Мы справедливая и добродушная нация, которая всегда идет на помощь»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Вячеслав Быков КХЛ Р-Спорт Хоккей

Вячеслав Быков высказался о развитии хоккея в странах БРИКС.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг ранее заявил: «Собираемся строить в Индии ледовые площадки. Посмотрите, как там популярен хоккей на траве: матчи собирают по 90 тысяч зрителей. Нужно к этому стремиться».

«Я считаю, что прерогатива наших руководителей хоккея сейчас – найти любые возможности для того, чтобы дать нашим ребятам сравнивать себя с другими нациями, чтобы шло развитие.

Всегда можно чему-то научиться. Мы тоже очень справедливая и добродушная нация, которая всегда идет на помощь.

Это наша миссия – помогать развивать хоккей в странах БРИКС, чтобы они подтягивались к нашему уровню и потом, может быть, могли составить конкуренцию другим нациям. Это дает возможность и нашим ребятам сопоставлять себя.

Важно учиться и передавать опыт, грандиозный опыт, которым было бы жалко не поделиться с друзьями», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

10 комментариев

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artem klishin
какая же ахинея, с ума сойти можно
+8
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+8
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Александр Петренко
А хоть кто-то, к кому пришел на "помощь" русский мир, стал жить лучше?
+2
0
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Bobby Clarke
Ответ artem klishin
какая же ахинея, с ума сойти можно
Как говорит один известный ютубер:
- Ахх.... пенсионеры всё равно и так схавают.
+2
0
+2
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Костя Кот
Ответ Bobby Clarke
Как говорит один известный ютубер: - Ахх.... пенсионеры всё равно и так схавают.
конечно. сидя в Швейцарии
+1
0
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Родион Горбачев
Славик это по своей воле говорит?
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Кеша
Я сейчас просто тресну пополам ! Ну вы то куда Вячеслав Аркадьевич ! Вы реально верите , что в Индии будет развиваться хоккей ? Может и будет лет через 200 . Мы этого не увидим .
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bold
Может Вячеслав Аркадьевич продаст домик в Альпах , и переедет в Бразильские фавеллы хоккей поднимать ? Пть не мешки ворочать .
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R Kukhov
Мы рождены, чтобы преподать миру какой-то страшный урок (с)
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bolt_thrower
А может не надо? Что нам сдались Бразилия, Индия, Китай?
Может давайте потратим деньги на свою страну и людей?
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Волька-ибн-Алёша
кошмарик
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