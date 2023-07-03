Роман Ротенберг: «Собираемся строить в Индии ледовые площадки. Посмотрите, как там популярен хоккей на траве: матчи собирают по 90 тысяч зрителей. Нужно к этому стремиться»

Теги СКА ФХР КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о планах развития хоккея в странах БРИКС.

– Скоро могут стартовать Игры стран БРИКС, может ли в них быть представлен хоккей с шайбой?

– Вы очень интересный вопрос задаете, потому что недавно мы встречались с нашими друзьями из Индии. И мы как раз эти моменты обсуждали – каким может быть культурный обмен между Индией и Россией.

– А какие варианты?

– Например, мы можем поехать в Индию, чтобы сыграть там в хоккей на траве. И в ответ мы приглашаем наших друзей из Индии сыграть с нами в хоккей на льду. Конечно, уйдет некоторое время на то, чтобы их подготовить и вывести на нужный уровень. Ну а в хоккей на траве мы готовы играть. Потому что жизнь диктует свои условия. И мы готовы развиваться, работать.

У нас есть такой пример работы с Китаем, мы понимаем, как это все выстраивать. Сейчас мы начинаем обсуждать форматы со странами БРИКС. Потому что в хоккей с шайбой можно играть и в Южной Африке, и в Бразилии, и в Китае, и в Индии. Как раз это те страны, которые нам нужны для развития и сотрудничества. Мы там будем продвигать хоккей с шайбой, сами сыграем в хоккей на траве. Это и есть сотрудничество между странами – мы готовы работать в этом направлении.

– Раньше биатлон представлял собой соревнование пограничных патрулей между Швецией и Норвегией. А теперь это один из самых популярных видов спорта в мире. То есть вы хотите развить хоккей в Индии, например?

– Для этого нужны определенные вещи – в первую очередь, лед. И вы посмотрите, как популярен хоккей на траве в Индии. Матчи там собирают по 90 тысяч зрителей. Это то, к чему нам нужно стремиться. Есть с чего брать пример. И мы будем работать. Собираемся строить там ледовые площадки, развивая при этом очень популярные традиционные виды спорта. Я говорю о том же хоккее на траве, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР.

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14 комментариев

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Фанат Сан-Марино
В его исполнении получится лишь хоккей под травой
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gukmamop
Лично Роман будет строить ледовые площадки в Индии.
Лично.
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tolgol1974
Не матерных слов об этом клоуне трудно сыскать
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Венер Кучербаев
перспективная ветка, надо будет зайти через несколько часов, почитать шутки.
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Сергей Орлов
Рома, хватит. Реально, надоел. Сходи в клуб, что ли.
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Olga.t
Его бы неуемную энергию направить в созидательное русло, пусть примет участие в строительстве катка, стадиона в любом регионе России, а Индия пусть сама разбирается, надо ли ей это.
А то опять "твёрдой рукой в светлое будущее ведём индийских трудящихся"..
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Харламов Никита
таки за чей счёт этот банкет ?! 🤦🏼‍♂️
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avcgloronalduMU
ротенберг стремится к тщеславию
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ЧакЧак
футбол на льду можно еще!
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den70
Там ещё крикет популярен. Тоже с чем то похожим на клюшки. Так что, план надёжный, как швейцарские часы.
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Иван Петров
Ещё на Луне кАток можно замутить...))
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Dinamik1
Там пильнуть святое дело.
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Wff
Ответ den70
Там ещё крикет популярен. Тоже с чем то похожим на клюшки. Так что, план надёжный, как швейцарские часы.
"Например, мы можем поехать в Индию, чтобы сыграть там в хоккей на траве. И в ответ мы приглашаем наших друзей из Индии сыграть с нами в хоккей на льду. Конечно, уйдет некоторое время на то, чтобы их подготовить и вывести на нужный уровень."
Ну то есть лет через 25 можно будет сыграть первый матч..
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