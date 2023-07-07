Ротенберг о хоккейном меморандуме: «Пять стран БРИКС вносят больший вклад в мировую экономику, чем страны из G7. Это мощнейшее объединение»

Роман Ротенберг прокомментировал подписание меморандума о хоккейных отношениях со странами БРИКС.

«Мы, как и коллеги из стран БРИКС, заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Сейчас мы подписали меморандум, который подразумевает развитие отношений в хоккейной сфере, выгодное всем сторонам.

Соглашение включает и обмен опытом, и постоянное сотрудничество, в том числе организацию матчей по хоккею с шайбой и хоккею на траве, обмен опытом, информационными материалами и многое другое.

Это комплексное сотрудничество: ФХР всегда готова предоставить тренеров, представить нашу современную программу подготовки хоккеистов «Красная машина», помочь реализовать программу по судейству, вместе мы можем организовать научные конференции и семинары, это будет полезно всем сторонам.

Речь даже идет о строительстве новых спортивных объектов, производстве экипировки и так далее.

Понятно, что начинать нужно с детей, но со временем хоккей в странах БРИКС с помощью России и ФХР может выйти на совершенно другой уровень.

Население стран БРИКС – более 3 млрд человек, суммарный ВВП – треть от мирового.

Пять стран БРИКС вносят больший вклад в мировую экономику, чем страны, входящие в G7. БРИКС – мощнейшее объединение, включающее страны – мировые лидеры.

Конечно же, впереди огромная работа, но это перспективное направление, которое мы должны и будем развивать», – сказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.