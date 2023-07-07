Ротенберг о хоккейном меморандуме: «Пять стран БРИКС вносят больший вклад в мировую экономику, чем страны из G7. Это мощнейшее объединение»

Теги ФХР Сборная России по хоккею КХЛ Роман Ротенберг ТАСС Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал подписание меморандума о хоккейных отношениях со странами БРИКС.

«Мы, как и коллеги из стран БРИКС, заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Сейчас мы подписали меморандум, который подразумевает развитие отношений в хоккейной сфере, выгодное всем сторонам.

Соглашение включает и обмен опытом, и постоянное сотрудничество, в том числе организацию матчей по хоккею с шайбой и хоккею на траве, обмен опытом, информационными материалами и многое другое.

Это комплексное сотрудничество: ФХР всегда готова предоставить тренеров, представить нашу современную программу подготовки хоккеистов «Красная машина», помочь реализовать программу по судейству, вместе мы можем организовать научные конференции и семинары, это будет полезно всем сторонам.

Речь даже идет о строительстве новых спортивных объектов, производстве экипировки и так далее.

Понятно, что начинать нужно с детей, но со временем хоккей в странах БРИКС с помощью России и ФХР может выйти на совершенно другой уровень.

Население стран БРИКС – более 3 млрд человек, суммарный ВВП – треть от мирового.

Пять стран БРИКС вносят больший вклад в мировую экономику, чем страны, входящие в G7. БРИКС – мощнейшее объединение, включающее страны – мировые лидеры.

Конечно же, впереди огромная работа, но это перспективное направление, которое мы должны и будем развивать», – сказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

17 комментариев

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Ебздрогыч
И вот на хрена Бразилии, ЮАР, Индии и Китаю хоккей? Да будь там хоть 10 млрд человек или 90% мирового ввп, они в него не играют!
+13
-4
+9
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Дмитрий
Ответ Ебздрогыч
И вот на хрена Бразилии, ЮАР, Индии и Китаю хоккей? Да будь там хоть 10 млрд человек или 90% мирового ввп, они в него не играют!
Это не важно) главное на важняке заявить, а меморандумы можно и не отправлять. В ЮАР, Индии и Бразилии вообще кто то поймет о какой игре речь?
+9
-1
+8
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achvanov
Йозе Марино экономист
+7
0
+7
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psycho
Чего греха таить-то, любой хоккейный болельщик предпочтёт хоккейный матч Индия - Бразилия матчу США - Канада, например. Тут к бабке не ходи
+7
0
+7
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Olga.t
Бенефис Ротенберга продолжается))
Специалист самого широкого профиля, знаток во всех областях экономики и спорта)
Болгары уже восхитились?
+4
0
+4
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Ryan T.
Ответ oldgordon
Надо ему рот чем-то залить
Жидким стулом
+4
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oldgordon
Надо ему рот чем-то залить
+1
0
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Melnikov1968
Если такой ВВП в этих странах, то возникает вопрос :почему там столько нищих? И вообще на хрена там хоккей?
+1
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Melnikov1968
Ответ Vadoniy
Ввп и ввп на душу населения понятия разные)
Хотел это добавить в свое послание. Но все равно спасибо.
0
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Vadoniy
Ответ Melnikov1968
Если такой ВВП в этих странах, то возникает вопрос :почему там столько нищих? И вообще на хрена там хоккей?
Ввп и ввп на душу населения понятия разные)
0
0
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продавец-пипец
Ответ John Hater
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100%🤡🤡🤡🤡
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Vlad Zakirov
Ответ psycho
Чего греха таить-то, любой хоккейный болельщик предпочтёт хоккейный матч Индия - Бразилия матчу США - Канада, например. Тут к бабке не ходи
Если это хоккей на траве 🤣
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Vlad Zakirov
Ответ Ебздрогыч
И вот на хрена Бразилии, ЮАР, Индии и Китаю хоккей? Да будь там хоть 10 млрд человек или 90% мирового ввп, они в него не играют!
Индия сильнейшая страна по хоккею на траве.
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Marienburg
Ответ Ебздрогыч
И вот на хрена Бразилии, ЮАР, Индии и Китаю хоккей? Да будь там хоть 10 млрд человек или 90% мирового ввп, они в него не играют!
Хоккей бразильская игра
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Разрушающий мифы
Чего стебётесь? Главное его не спугнуть. Может действительно с головой уйдёт в БРИКС все виды хоккеев развивать (аки Газзаев в объединённый чемпионат) и оставит наконец наш хоккей в покое.
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oberkorn
Хоть что то это тепло выиграет. Но это не точно.
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John Hater
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Ali
Мечта Ротенберга чемп БРИКС и он тренер
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