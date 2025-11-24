«Монреаль» подписал Тексье на год и 1 млн долларов. Ранее форвард из Франции расторг контракт с «Сент-Луисом», где получал 2,1 млн за сезон
«Монреаль» подписал форварда Александра Тексье на год и 1 млн долларов.
«Монреаль» подписал форварда Александра Тексье до конца текущего сезона, зарплата – 1 миллион долларов.
26-летний француз расторг контракт с «Сент-Луисом» (действовал до конца этого сезона, кэпхит – 2,1 млн долларов).
Ранее хоккеист прошел через драфт отказов и должен был отправиться в фарм-клуб «Блюз», но отказался играть в АХЛ.
В текущем сезоне он провел 8 матчей за «блюзменов» и набрал 1 (0+1) очко. Всего в регулярках НХЛ у него 240 игр и 91 (40+51) балл, в плей-офф – 21 игра и 8 (2+6) очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
