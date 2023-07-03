Михайлов о словах Ротенберга: «Приветствую пропаганду нашего хоккея в странах БРИКС. Это очень слабые соперники – товарищеские матчи могут быть»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Борис Михайлов КХЛ Политика Р-Спорт Хоккей

Борис Михайлов высказался о возможном сотрудничестве ФХР со странами БРИКС.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил: «Собираемся строить в Индии ледовые площадки. Посмотрите, как там популярен хоккей на траве: матчи собирают по 90 тысяч зрителей. Нужно к этому стремиться».

«Учитывая политическую обстановку, я поддерживаю это решение.

Мы, наверно, не столько с ними будем играть, сколько, скорее всего, в этих странах могут быть товарищеские встречи.

На сегодняшний момент, конечно, я думаю, что это очень слабые соперники. А вот пропаганду нашего хоккея в странах БРИКС я только приветствую.

Мы же играем с китайской командой, может быть, местные федерации стран БРИКС захотят тоже создать такие команды, которые будут играть с нашими – не в системе КХЛ, а товарищеские игры», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

2 комментария

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Darshan
В преклонных годах лучше промолчать и сохранить честь чем потакать безмозглым мажорам. Тем более что молодость была славная.
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Кеша
Борис Петрович , ну ладно один несёт бред , но вы то уважаемый человек понимаете , что в Бразилии, Индии и Южной Африке хоккей вообще никому не нужен .
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