Михайлов о словах Ротенберга: «Приветствую пропаганду нашего хоккея в странах БРИКС. Это очень слабые соперники – товарищеские матчи могут быть»

Борис Михайлов высказался о возможном сотрудничестве ФХР со странами БРИКС.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил: «Собираемся строить в Индии ледовые площадки. Посмотрите, как там популярен хоккей на траве: матчи собирают по 90 тысяч зрителей. Нужно к этому стремиться».

«Учитывая политическую обстановку, я поддерживаю это решение.

Мы, наверно, не столько с ними будем играть, сколько, скорее всего, в этих странах могут быть товарищеские встречи.

На сегодняшний момент, конечно, я думаю, что это очень слабые соперники. А вот пропаганду нашего хоккея в странах БРИКС я только приветствую.

Мы же играем с китайской командой, может быть, местные федерации стран БРИКС захотят тоже создать такие команды, которые будут играть с нашими – не в системе КХЛ, а товарищеские игры», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.