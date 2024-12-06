«Беговое сообщество» опубликовало календарь забегов на 2025 год. 16 стартов пройдут в Москве и Санкт-Петербурге

Организаторы забегов «Беговое сообщество» опубликовали календарь стартов в Москве и Санкт-Петербурге на 2025 год. В следующем сезоне бегунов ждет 16 стартов. СПб полумарафон «Северная столица» переместится обратно на август, а Московский марафон вновь пройдет в сентябре (в 2024 году старт впервые прошел в октябре). В 2025 году Московский марафон также пройдет в два дня: 20 сентября – 10 км; 21 сентября – марафон (42,2 км).

Еще один старт, «Ночной забег», пройдет в нетипичное время. Обычно старт проходил в начале июля, а в 2024 году – 3 августа. Однако в 2025 году организаторы проведут 5 июля марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, поэтому для «Ночного забега» была выбрана новая дата – 21 июня.

Эстафеты для всех желающих пройдут на нескольких стартах: полумарафоне «Лужники», марафоне «Белые ночи» и СПБ полумарафоне «Северная столица». В рамках Московского полумарафона и Московского марафона эстафету пробежать смогут только корпоративные команды.

Февраль

8 и 9 февраля – легкоатлетические соревнования «Скорость» в манеже

Апрель

6 апреля – забег «Апрель»

19 апреля – кросс «Быстрый пес»

20 апреля – кросс «Лисья гора»

26 апреля – Московский полумарафон , забег на 5 км и детский забег

27 апреля – Московский полумарафон , забег на 21,1 км

Май

25 мая – легкоатлетические соревнования «Скорость» на стадионе и детский забег

Июнь

8 июня – Красочный забег

21 июня – Ночной забег

Июль

5 июля – Марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

Август

2 августа – детский забег в рамках СПБ полумарафона «Северная столица»

3 августа – СПБ полумарафон «Северная столица» в Санкт-Петербурге

23 августа – детский забег в рамках полумарафона «Лужники»

24 августа – полумарафон «Лужники»

Сентябрь

20 сентября – Московский марафон , забег на 10 км и детский забег

21 сентября – Московский марафон , забег на 42,2 км

Октябрь

4 октября – кросс «Быстрый пес»

5 октября – кросс «Лисья гора»

26 октября – Крылатский трейл

Ноябрь

15 и 16 ноября – легкоатлетические соревнования «Скорость» в манеже

Регистрация на все старты откроется позже. Ранее уже была открыта регистрация на марафон «Белые ночи», однако слоты на все дистанции раскупили меньше, чем за неделю.

Также организаторы объявили даты Студенческого кубка Бегового сообщества на 2025 год. Первый этап Кубка в сезоне 24/25 прошел 16-17 ноября 2024 года. Остальные четыре этапа СКБС пройдут в манеже, на открытом стадионе и в рамках соревнований из календаря «Бегового сообщества» на шоссе и на стадионе:

15 и 16 февраля – II этап Студенческого кубка БС в манеже

6 апреля – III этап СКБС в рамках забега «Апрель»

19 апреля – IV этап СКБС в рамках кросса «Быстрый пес»

24 мая – V этап СКБС на открытом стадионе

Первый этап СКБС сезона 25/26 пройдет 22 и 23 ноября 2025 года в манеже. Даты остальных этапов будут объявлены осенью 2025 года.