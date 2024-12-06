  • Спортс
  • Здоровье
  • Новости
  • «Беговое сообщество» опубликовало календарь забегов на 2025 год. 16 стартов пройдут в Москве и Санкт-Петербурге
0

«Беговое сообщество» опубликовало календарь забегов на 2025 год. 16 стартов пройдут в Москве и Санкт-Петербурге

Организаторы забегов «Беговое сообщество» опубликовали календарь стартов в Москве и Санкт-Петербурге на 2025 год. В следующем сезоне бегунов ждет 16 стартов. СПб полумарафон «Северная столица» переместится обратно на август, а Московский марафон вновь пройдет в сентябре (в 2024 году старт впервые прошел в октябре). В 2025 году Московский марафон также пройдет в два дня: 20 сентября – 10 км; 21 сентября – марафон (42,2 км).

Еще один старт, «Ночной забег», пройдет в нетипичное время. Обычно старт проходил в начале июля, а в 2024 году – 3 августа. Однако в 2025 году организаторы проведут 5 июля марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, поэтому для «Ночного забега» была выбрана новая дата – 21 июня.

Эстафеты для всех желающих пройдут на нескольких стартах: полумарафоне «Лужники», марафоне «Белые ночи» и СПБ полумарафоне «Северная столица». В рамках Московского полумарафона и Московского марафона эстафету пробежать смогут только корпоративные команды.

Февраль

  • 8 и 9 февраля – легкоатлетические соревнования «Скорость» в манеже

Апрель

Май

  • 25 мая – легкоатлетические соревнования «Скорость» на стадионе и детский забег

Июнь

  • 8 июня – Красочный забег

  • 21 июня – Ночной забег

Июль

  • 5 июля – Марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

Август

  • 2 августа – детский забег в рамках СПБ полумарафона «Северная столица»

  • 3 августа – СПБ полумарафон «Северная столица» в Санкт-Петербурге

  • 23 августа – детский забег в рамках полумарафона «Лужники»

  • 24 августа – полумарафон «Лужники»

Сентябрь

Октябрь

  • 4 октября – кросс «Быстрый пес»

  • 5 октября – кросс «Лисья гора»

  • 26 октября – Крылатский трейл

Ноябрь

  • 15 и 16 ноября – легкоатлетические соревнования «Скорость» в манеже

Регистрация на все старты откроется позже. Ранее уже была открыта регистрация на марафон «Белые ночи», однако слоты на все дистанции раскупили меньше, чем за неделю.

Также организаторы объявили даты Студенческого кубка Бегового сообщества на 2025 год. Первый этап Кубка в сезоне 24/25 прошел 16-17 ноября 2024 года. Остальные четыре этапа СКБС пройдут в манеже, на открытом стадионе и в рамках соревнований из календаря «Бегового сообщества» на шоссе и на стадионе:

  • 15 и 16 февраля – II этап Студенческого кубка БС в манеже

  • 6 апреля – III этап СКБС в рамках забега «Апрель»

  • 19 апреля – IV этап СКБС в рамках кросса «Быстрый пес»

  • 24 мая – V этап СКБС на открытом стадионе

Первый этап СКБС сезона 25/26 пройдет 22 и 23 ноября 2025 года в манеже. Даты остальных этапов будут объявлены осенью 2025 года.

Опубликовала: Юля Пухкал
Бег
Полумарафон
Марафон
Забег
Календарь стартов
Московский полумарафон
любительский спорт
Московский марафон
Рекомендуем
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Как Россия влюбилась в бег. Полная история бума – в нашем проекте
21 ноября, 07:24
Открылась регистрация на старты серии «Европа-Азия 2025». Забеги пройдут в Екатеринбурге с апреля по декабрь
1 ноября, 12:15
Эмоции Московского марафона. Радость и слезы на финише
20 октября, 09:25
🏃‍♂️ Марокканец побил рекорд трассы Московского марафона. Смотрите трансляцию: фото, видео, интервью
1614 октября, 08:30Спецпроект
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Примите участие в благотворительной пробежке ко дню рождения фонда «Спорт для Жизни» уже 8 декабря!
13 декабря, 11:00
Дмитрий Неделин пробежал марафон в Валенсии за 2:09:40. До нового рекорда России не хватило 34 секунды
11 декабря, 09:36
Александра Морозова выиграла Макао марафон, который прошел 1 декабря в Китае
1 декабря, 07:35
🔥 Участвуйте в конкурсе – разыгрываем 6 слотов на беговые старты от IRONSTAR, Wild Trail и Timerman
28 ноября, 11:00Конкурс
Слоты на дистанцию 10 км в рамках марафона «Белые ночи» закончились меньше, чем за сутки. Доступна регистрация на марафон: сольно и в составе эстафетной команды
15 ноября, 11:41
Открылась регистрация на марафон «Белые ночи» 2025. Забеги на дистанциях 10 км и 42,2 км пройдут 5 июля по обновленному линейному маршруту
212 ноября, 16:56
Результаты Гатчинского полумарафона 2024. Победители – Александр Ольков и Мария Резниченко, на 10 км – Ринас Ахмадеев и Елена Зонова
110 ноября, 15:49
Открылась регистрация на марафон «Дорога Жизни» 2025, который пройдет в Ленинградской области 26 января
7 ноября, 18:22
Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Гатчинском полумарафоне
7 ноября, 09:08
Результаты Нью-Йоркского марафона 2024. Победители – Абди Нагейе и Шейла Чепкируи
3 ноября, 16:56
Ко всем новостям
Последние новости
В Ростове-на-Дону пройдет бесплатный новогодний забег. 1 января участники пробегут 4 км
1вчера, 18:24
Открылась регистрация на все лыжные старты серии Grom Ski
вчера, 12:56
Открылась регистрация на забег «Скоростная Десятка». Новый старт серии PushkinRun пройдет 27 апреля
вчера, 08:54
Горнолыжный курорт «Красная поляна» откроется 6 декабря
3 декабря, 19:30
Открылась регистрация на фестиваль спорта IRONSTAR 113 MINSK. Соревнования по триатлону, забеги и заплывы впервые пройдут в Минске в 2025 году
3 декабря, 13:01
Открылась регистрация на фестиваль скайраннинга Alpindustria Elbrus Race 2025. Соревнования пройдут в Приэльбрусье с 1 по 3 августа
3 декабря, 10:31
Открылась регистрация на беговой фестиваль Rosa Wild Fest 2025. Участников ждут 14 дистанций разного уровня сложности
2 декабря, 10:14
Открылась регистрация на забег «Арена Полумарафон 2025». Старт пройдет 13 апреля
2 декабря, 07:48
1,5 тысячи человек пробежали зимний полумарафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге
1 декабря, 08:57
Открылась регистрация на Almaty Marathon 2025. Забег пройдет 28 сентября
1 декабря, 08:37