Опубликован календарь биатлонных гонок PionerCup на 2026 год. Регистрация уже открыта

Организаторы любительских биатлонных гонок PionerCup опубликовали календарь на 2026 год.

Первый этап пройдет 20-21 декабря в Санкт-Петербурге на УТЦ «Кавголово».

Участникам доступны следующие дистанции и форматы участия:

спринт без переноса оружия (4,5 км и 2 огневых рубежа);

спринт «мастера» (для биатлонистов с опытом) с переносом личного оружия (7,5 км и 2 огневых рубежа);

эстафета без переноса оружия – 4 атлета преодолевают три круга по 1 км и 2 огневых рубежа;

снайперский чемпионат – бесплатные соревнования по стрельбе;

гонка преследования «мастера» с переносом личного оружия (7,5 км и 4 огневых рубежа);

масс-старт – биатлонная гонка без переноса оружия (4,5 км и 2 огневых рубежа).

Второй этап состоится в Лужниках в Москве 17 января на дистанциях масс-старт без переноса оружия (4,5 км и 2 огневых рубежа) и масс-старт «мастера» с переносом оружия (4,5 км и 2 огневых рубежа). Также пройдет снайперский чемпионат.

На третьем этапе , который пройдет 31 января в Саранске (Республика Мордовия), участники будут соревноваться на дистанциях индивидуальная гонка «мастера» с переносом оружия (11 км и 4 огневых рубежа) и индивидуальная гонка без переноса оружия (6 км и 2 огневых рубежа). Доступны эстафета и снайперский чемпионат.

Четвертый этап состоится в Казани 14 и 15 февраля. Биатлонистам доступны следующие дистанции и форматы участия: спринт «мастера» (7,5 км и 2 огневых рубежа), спринт без переноса оружия (4,5 км и 2 огневых рубежа), эстафета, снайперский чемпионат, гонка преследования «мастера» с переносом личного оружия (7,5 км и 4 огневых рубежа), масс-старт без переноса оружия (4,5 км и 2 огневых рубежа), биатлонная гонка для юристов на дистанции 4,5 км.

На пятом этапе участники 21 февраля будут соревноваться в Москве на следующих дистанциях: индивидуальная гонка «мастера» с переносом оружия (11 км и 4 огневых рубежа), индивидуальная гонка без переноса оружия (6 км и 2 огневых рубежа). Также пройдет эстафета, снайперский чемпионат и гонка для юристов.

Шестой этап пройдет в Марьино в Москве. Биатлонисты доступны следующие дистанции: эстафетные сингл-миксты (для мастеров и основная категория), снайперский чемпионат, гонка для юристов.

На всех гонках также состоятся детские лыжные гонки без стрельбы.