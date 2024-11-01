Открылась регистрация на старты серии «Европа-Азия 2025». Забеги пройдут в Екатеринбурге с апреля по декабрь

С апреля по декабрь 2025 года в Екатеринбурге пройдут 4 старта серии «Европа-Азия». На все забеги до 31 декабря действует скидка 20% на покупка слота.

Сезон откроется 27 апреля забегом «Майская гроза». Участники будут соревноваться на дистанциях 5 и 10 км. Юным атлетам доступна дистанция 800 м. Стоимость слота на дистанции 10 км составляет 1520 рублей, на дистанции 5 км – 1360 рублей. Регистрация проходит на сайте RussiaRunning .

Летом пройдет главное событие сезона – марафон «Европа-Азия». 10 августа пройдут забеги на дистанциях 42,2 км (можно бежать в составе эстафетной команды), 21,1 км, 10 км, 3 км и 1 км. Маршрут проходит по историческому центру, участники будут бежать мимо Ельцин-центра, Оперного театра, стелы «Европа-Азия», где и находится граница двух континентов, а также мимо памятников Ленину и маршалу Жукову, Храма-на-Крови. Стоимость слота на марафон составляет 2560 рублей, на полумарафон – 2160 рублей, на дистанции 10 км – 1760 рублей, на дистанции 3 км – 1520 рублей, на дистанции 1 км – 1200 рублей. Регистрация также проходит на сайте RussiaRunning .

13 сентября состоится 10-й ночной забег Laser Night Run на дистанциях 3 и 10 км. Стоимость участия на дистанции 10 км составляет 1680 рублей, на дистанции 3 км – 1520 рублей. Зарегистрироваться можно на сайте RussiaRunning .

Завершение сезона 2025 пройдет на зимнем полумарафоне «Европа-Азия» 7 декабря. Регистрация на старт будет открыта после проведения забега в 2024 году. Зарегистрироваться на сайт в этом году можно на сайте RussiaRunning . Забеги пройдут на дистанциях 7 и 21,1 км. Стоимость слота на полумарафон составляет 2000 рублей, на дистанции 7 км 1800 рублей.

Следить за обновлениями и открытием регистрации на зимний полумарафон в 2025 году можно в группе ВКонтакте организатора .