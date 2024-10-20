Эмоции Московского марафона. Радость и слезы на финише

Галерея снимков.

Московский марафон прошел неделю назад, но эмоции останутся вечными. Предлагаем вам посмотреть снимки с трассы и финиша, чтобы окунуться в атмосферу самого масштабного забега в стране и почувствовать мурашки от восторга.

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Элитные атлеты готовятся к старту. Слева группа спортсменов из Кении, Эфиопии и Марокко. Холодно, около +4 °C, иностранные атлеты мерзнут, согревают руки. Русские спортсмены – в рукавах и перчатках. Уверены в себе и спокойны.

Всего в марафоне в воскресенье приняло участие 14 тысяч человек, цветная толпа растянулась по перекрытому городу. Еще 16 тысяч человек пробежали накануне дистанцию в четыре раза короче – 10 км.

Важный плюс Московского марафона – вся трасса проложена по центральной части города. Участники не убегают далеко в промзону, трасса проходит по центральным набережным и внутри Садового кольца, так что спортсмены видят главные достопримечательности. При этом в следующем году трассу собираются сделать более быстрой, чтобы на дистанции было меньше горок, а вероятность поставить рекорд России увеличилась.

На дистанции марафонцы впадают в медитативный транс и выглядят отрешенно, но после 30 км на лицах часто отражается боль и страдание.

Финальная прямая – место, где можно увидеть самые яркие эмоции. Радость от встречи с родными, осознание, что испытание завершено и позади 42,2 км, воспоминания о подготовке длиной в полгода...

Были и бегуны, которые пробежали все одиннадцать Московских марафонов.

Эмоции победителей – нечто особенное. Марокканец Юнесс Беннар начинал забег как пейсмейкер, провел группу эфиопцев и марокканцев на заявленный результат до 21 км, а затем сам включился в борьбу. У него было разрешение организаторов на финиш, он не был обязан сойти с дистанции. И знаете что? Это был его первый марафон! Беннар финишировал с результатом 2:11:34 и обновил рекорд трассы, который держался восемь лет. Прошлый рекорд установил Артем Алексеев в 2016 году – 2:13:40, так что Беннар скинул с рекорда целых 2 минуты.

Второе место – тоже марокканец, Эль Махджуб Дезза. Лежит без сил. Его личный рекорд – 2:05:26, в Москве он рассчитывал пробежать за 2:08, но после финиша сказал, что долго не бегал марафоны (из-за четырехлетней дисквалификации), и этот старт – сплошной сюрприз.

Третье место – Дмитрий Неделин , который финишировал всего через 6 секунд после победителя. Его задача была – бежать на результат, за местом он не гнался. Теперь это лучший марафонец в стране, так как давно никто не бегал в России быстрее 2:12. За Дмитрием все активно следят после прошлого года – тогда спортсмен показал невероятную борьбу на марафоне «Белые ночи», потом поставил несколько рекордов и в конце сезона выиграл Московский марафон. Но третье место этого года гораздо ценнее, и вот как радуется Дмитрий.

Финиширует с широкой улыбкой:

Контраст с победителем:

Вскидывает руки, показывая на финишное время – невероятный результат. Теперь Дмитрия ждет еще один марафон где-то в Европе – пока неизвестно, какой, но с быстрой трассой, чтобы пробежать за 2:10 и быстрее.

Первое место среди женщин – Александра Морозова . Одна из лучших бегуний в России на ультрамарафонской дистанции, победительница Comrades – шоссейной ультры на 90 км в ЮАР. На Московском марафоне ей долго не удавалось показать хороший результат, и в этом году она настроилась войти в призовую тройку. Но на дистанции ей стало плохо, из-за чего она пробежала первую половину не очень быстро, что в итоге оказалось лучшим тактическим ходом. Ближе к концу дистанции Морозова вдруг переключилась и начала по одной «съедать» соперниц. «Или сегодня, или уже никогда», – решила Морозова, с улыбкой обошла всех и стала первой.

Невероятный финиш и чистая радость.

Луиза Дмитриева – одна из лучших марафонок в России, победительница ММ-2023. Но в этом году она стала лишь пятой, так как неправильно разложилась на дистанции. Кадры с ней, сидящей на асфальте после финиша, разрывают сердце.

После финиша элитных атлетов все взгляды прикованы к любителям. Улыбки и объятия болельщиков после марафона – настоящая награда, за которую стоит преодолеть все трудности и добежать до финиша.

*** Как в целом проходил забег, можно прочитать в нашей онлайн-трансляции – там есть ход гонки, статистика, интервью. Есть призовые, есть финишное время, другие цифры, но это не главное для большинства бегунов. Важнее переживания и чувства, ради которых люди готовятся и бегут эту дистанцию. Бег действительно может вызывать привыкание, а марафон – это настоящее испытание, которое стоит того, чтобы его пройти.

Фото: East News /Pavel Bednyakov/Associated Press/East News, AA/ABACA/Abaca/East News; РИА Новости /Пелагия Тихонова; Сергей Чернов