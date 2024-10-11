Трансляция Московского марафона. Читайте с 12 по 13 октября

Московский марафон – главное беговое событие страны, забег, который в этом году пробежит больше 30 тысяч человек! Бегунов ждет красивая, но непростая трасса по центру столицы, а зрителей – интереснейшая борьба элитных атлетов. С пятницы по воскресенье мы будем показывать, как проходит беговой праздник в Москве, и рассказывать истории бегунов-любителей и профессионалов.

Эту трансляцию мы проводим совместно с банком Точка.

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