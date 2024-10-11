Трансляция Московского марафона. Читайте с 12 по 13 октября
Спортс’’ и банк Точка.
Московский марафон в 2024 году пройдет уже в 11-й раз и соберет больше 30 тысяч участников. Старт впервые разделят на два дня: в субботу 12 октября участники побегут 10 км, а в воскресенье 13 октября – марафон, 42,2 км. Мы начнем рассказывать о забеге уже в пятницу, покажем ЭКСПО, стартово-финишный городок и атмосферу бегового праздника. А в выходные будем вещать прямо с трассы, расскажем о главных претендентах на победу в главном марафоне страны и покажем ход гонки.
Бежим к цели вместе с банком Точка
Московский марафон – главное беговое событие страны, забег, который в этом году пробежит больше 30 тысяч человек! Бегунов ждет красивая, но непростая трасса по центру столицы, а зрителей – интереснейшая борьба элитных атлетов. С пятницы по воскресенье мы будем показывать, как проходит беговой праздник в Москве, и рассказывать истории бегунов-любителей и профессионалов.
Эту трансляцию мы проводим совместно с банком Точка.
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Расписание на субботу, 12 октября. Трасса забега на 10 км
В субботу нас ждет забег на 10 км и детские старты. Вот программа дня, а полное расписание можно посмотреть в нашем подробном материале о забеге.
8:00 – открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения для участников забега на 10 км
10:00 – старт забега 10 км
11:00 – 12:30 – выдача стартовых пакетов для участников детских забегов
11:00 – 18:00 – регистрация новых участников (при наличии свободных слотов), выдача стартовых пакетов только для участников марафона
11:30 – 14:00 – работа лектория (шатер на площади Южного спортивного центра)
11:30–12:30 – Мой первый Московский марафон. Советы тренера и команды
13:00–14:00 – Пейсмейкеры на Московском марафоне
12:00 – начало работы раздевалок для участников детского забега и детской анимации
12:15 – закрытие финиша для дистанции 10 км
13:00 – 15:00 – детские забеги
13:00 – забег на 400 м для девочек в возрасте 4–5 лет
13:10 – забег на 400 м для мальчиков в возрасте 4–5 лет
13:30 – забег на 400 м для девочек в возрасте 6–7 лет
13:40 – забег на 400 м для мальчиков в возрасте 6–7 лет
14:00 – забег на 400 м для девочек в возрасте 8–9 лет
14:10 – забег на 400 м для мальчиков в возрасте 8–9 лет
14:30 – забег на 800 м для девочек в возрасте 10–11 лет
14:40 – забег на 800 м для мальчиков в возрасте 10–11 лет
14:50 – забег на 800 м для девочек в возрасте 12–13 лет
15:00 – забег на 800 м для мальчиков в возрасте 12–13 лет
Трассу забега на 10 км можно посмотреть на этой карте, куда также нанесены точки поддержки, всего их будет 29 штук!
После получения стартового пакета просто нельзя пройти мимо стены славы! Это огромный стенд, на который нанесены имена и фамилии всех, да, ВСЕХ участников. Обязательно нужно найти себя, при желании – сфоткаться с номером или указывая на свою фамилию.
А еще есть два отдельных списка с участниками Лиги марафонов BRICS. Это такой проект, призванный подстегнуть бегунов больше путешествовать по другим городам, а в будущем и странам, и собирать нашу собственную подборку марафонов-мейджоров. Пока он объединяет только три российских забега: Казанский марафон, «Белые ночи» и Московский марафон. Участники, которые пробежали два марафона из трех за год, получают свое имя в списке и специальную награду на финише, а финишеры всех трех марафонов также будут приглашены на торжественный ужин в конце года. В перспективе в список должны добавиться иностранные старты, так как в БРИКС кроме России входят Бразилия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. К стартам предъявляются очень высокие требования, так что быть включенным в Лигу – престижно для забега.
На выставке множество палаток от организаторов стартов (например, Running Heroes Russia, Гатчинский полумарафон, MALIDAK), беговых клубов, школ и движений, таких как 5 верст. Очень много брендов одежды, в том числе отечественных и молодых, которые запустились буквально за последние один-два года. С основателями некоторых из них мы завтра пообщаемся и поговорим про развитие беговой индустрии в России, возможности вести прибыльный бизнес в этой сфере и сложности на пути. Все интервью будут в этой трансляции.
На некоторых стендах угощают водой, бананами, а кое-где – чаем из самовара.
Может и башкирский медведь внезапно обнять...
Что в стартовом пакете
Бегуны, которые уже в теме, знают, что от стартового пакета Московского марафона все ждали только одного. Набора косметики от известного парфюмерного бренда. Так и есть: в стартовых пакетах – премиальный гель для душа, масло для тела, крем для рук, санитайзер. Количество шуток про чистых марафонцев и то, что регистрация себя окупила, резко повысилось.
Кроме этого, в стартовом пакете еще бумажки, открытки, еще один гель для душа и шампунь, но от другого бренда, батончик для перекуса, сок и колбаски. И, конечно, сам номер и большой фирменный пакет-рюкзак, в котором сдаются вещи в камеру хранения.
Добро пожаловать на ЭКСПО!
Спортивная выставка в этом году – особенно масштабная. Марафону нужно принять десятки тысяч бегунов и болельщиков, при этом так, чтобы не было очередей. Получение стартовых пакетов проходит в отдельном теплом шатре.
Сначала проверяем справку на отдельных стойках у волонтеров.
Затем находим стойку с выдачей, над каждой – диапазон выдаваемых номеров. Если не знаете свой номер, то можно подойти на специальную стойку с таким же названием, где помогают волонтеры.
Нужно показать справку, паспорт, подписать небольшую анкету, где указаны ваши данные, и получить стартовый пакет.
Если заказаны фирменные лонгсливы забега, их выдают на отдельной стойке. Стартовые пакеты для детских забегов – тоже отдельно. За счет этого нигде нет очередей, своей очереди либо вообще не приходится ждать, либо нужно пропустить буквально 1-2 человек – это занимает около 2-3 минут.
Главное, что нужно знать о забеге
– В 2024 году Московский марафон проходит в 11-й раз, впервые в октябре вместо сентября.
– Забег впервые пройдет в два дня: в субботу 12 октября участники побегут 10 км, в воскресенье 13 октября – марафон, 42,2 км.
– Организаторы ожидают почти 36 тысяч участников – 20 тысяч на десятке, 16 тысяч в марафоне.
– Впервые марафон в Москве прошел в 1981 году, по трассе Олимпиады-80. К началу 90-х забег стал невероятным явлением, его трансляцию даже показывали в Америке, а к двухтысячным количество участников стало уменьшаться. Но в 2013 году появилась новая команда организаторов, которая провела старт под новым названием, и именно с этого года ведет отсчет текущий Московский марафон. Полную историю старта можно прочитать в нашей статье.
– Слоты на дистанцию 10 км были раскуплены еще весной, сейчас на эту дистанцию нельзя зарегистрироваться. А вот на дистанцию 42,2 км появилось несколько дополнительных слотов, участие можно оплатить на сайте забега или прямо на ЭКСПО, но места быстро заканчиваются.
– В дни забега, 12 и 13 октября, перекроют множество дорог в центре Москвы. График перекрытий можно посмотреть здесь: для субботы 12 октября и для воскресенья 13 октября.
– Даже если вы не бежите сами, вы можете сделать свой вклад и сделать праздник по-настоящему массовым. Просто выходите на любую точку трассы (она может быть прямо под окнами вашего дома!), чтобы поддержать бегунов, или присоединяйтесь к специальным точкам, где будет много болельщиков. Смотрите карту поддержки для 10 км (суббота, 29 точек боления) и для 42 км (воскресенье, 61 точка поддержки).
– Всю информацию о старте, включая программу, трассу, отзывы участников можно прочитать в нашей статье о Московском марафоне 2024.
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