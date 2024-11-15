Слоты на дистанцию 10 км в рамках марафона «Белые ночи» закончились меньше, чем за сутки. Доступна регистрация на марафон: очно и в составе эстафетной команды

Организаторы «Беговое сообщество» сообщили , что слоты на дистанцию 10 км в рамках марафона «Белые ночи» закончились меньше, чем за сутки. Дополнительная регистрация не планируется.

Регистрация на марафонскую дистанцию продолжается на сайте организатора , но организаторы предупреждают , что «осталось около 10% мест». Также еще доступны слоты на дистанцию 42,2 км в составе эстафетной команды. Эстафету бегут 5 человек (10 км, 9 км, 6 км, 10 км и 7,2 км).

Стоимость слота на марафон составляет 3000 рублей, в составе эстафетной команды – 22 500 рублей (на команду).

Марафон «Белые ночи» пройдет 5 июля по обновленному маршруту от «Газпром Арены» до Дворцовой площади.