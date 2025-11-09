Ринас Ахмадеев выиграл полумарафон в рамках Самаркандского марафона

8-9 ноября в Самарканде (Узбекистан) прошел марафон. Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 и 2 км.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Шохрух Давлатов – 2:14:50 Андрей Петров – 2:16:45 Joseph Koech (Кения) – 2:18:53

42,2 км, женщины

Jacinta Chepkoech (Кения) – 2:32:22 Наталья Леонтьева – 2:38:24 Екатерина Тунгускова – 2:39:45

21,1 км, мужчины

Ринас Ахмадеев – 1:03:03 Хасан Мирзоатов – 1:06:25 Бекзод Бойматов – 1:06:28

21,1 км, женщины

Софья Каменева – 1:15:41 Марждона Ахмадалиева – 1:17:32 Светлана Кудзелич – 1:18:13

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .