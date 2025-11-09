0

Ринас Ахмадеев выиграл полумарафон в рамках Самаркандского марафона

8-9 ноября в Самарканде (Узбекистан) прошел марафон. Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 и 2 км.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Шохрух Давлатов – 2:14:50

  2. Андрей Петров – 2:16:45

  3. Joseph Koech (Кения) – 2:18:53

42,2 км, женщины

  1. Jacinta Chepkoech (Кения) – 2:32:22

  2. Наталья Леонтьева – 2:38:24

  3. Екатерина Тунгускова – 2:39:45

21,1 км, мужчины

  1. Ринас Ахмадеев – 1:03:03

  2. Хасан Мирзоатов – 1:06:25

  3. Бекзод Бойматов – 1:06:28

21,1 км, женщины

  1. Софья Каменева – 1:15:41

  2. Марждона Ахмадалиева – 1:17:32

  3. Светлана Кудзелич – 1:18:13

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Samarkandmarathon
