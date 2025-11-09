Ринас Ахмадеев выиграл полумарафон в рамках Самаркандского марафона
8-9 ноября в Самарканде (Узбекистан) прошел марафон. Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 и 2 км.
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Шохрух Давлатов – 2:14:50
Андрей Петров – 2:16:45
Joseph Koech (Кения) – 2:18:53
42,2 км, женщины
Jacinta Chepkoech (Кения) – 2:32:22
Наталья Леонтьева – 2:38:24
Екатерина Тунгускова – 2:39:45
21,1 км, мужчины
Ринас Ахмадеев – 1:03:03
Хасан Мирзоатов – 1:06:25
Бекзод Бойматов – 1:06:28
21,1 км, женщины
Софья Каменева – 1:15:41
Марждона Ахмадалиева – 1:17:32
Светлана Кудзелич – 1:18:13
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Samarkandmarathon
