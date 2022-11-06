Результаты Самаркандского марафона 2022

6 ноября в одном из древнейших городов Узбекистана Самарканде состоялся благотворительный забег Samarkand Marathon. Трасса забега проходила по центральным улицам города, мимо исторических достопримечательностей. Кроме основной дистанции в 42,2 км для забега были доступны также 2 км, 10 км, 21,1 км.

Результаты победителей:

2 км, мужчины

1. Хасан Мирсоатов – 5:47

2. Купайсин Худаеров – 5:51

3. Жасур Рустамжонов – 5:55

2 км, женщины

1. Камола Аблаева – 6:54

2. Зухра Курбонова – 6:56

3. Вероника Гришина – 7:13

10 км, мужчины

1. Александр Антонов – 32:52

2. Хасан Мирсоатов – 32:53

3. Мухаммад Ахмедов – 33:21

10 км, женщины

1. Мохинабону Комилова – 37:56

2. Ойдина Икрамова – 42:17

3. Вероника Гришина – 42:57

21,1 км, мужчины

1. Евгений Фадеев – 1:08:02

2. Михаил Кульков – 1:08:04

3. Отабек Тошкуватов – 1:08:21

21,1 км, женщины

1. Гульшаной Сатарова – 1:16:34

2. Ситора Гурбанова – 1:23:14

3. Шохсанам Хуррамова – 1:25:19

42,2 км, мужчины

1. Ислам Аманкос – 2:26:27

2. Бахтиер Уткиров – 2:28:09

3. Шохрух Давлатов – 2:39:52

42,2 км, женщины

1. Екатерина Тунгускова – 2:46:41

2. Сабина Талачева – 3:17:47

3. Дильсуз Омонова – 3:35:42

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.