Результаты Самаркандского марафона 2022
6 ноября в одном из древнейших городов Узбекистана Самарканде состоялся благотворительный забег Samarkand Marathon. Трасса забега проходила по центральным улицам города, мимо исторических достопримечательностей. Кроме основной дистанции в 42,2 км для забега были доступны также 2 км, 10 км, 21,1 км.
Результаты победителей:
2 км, мужчины
1. Хасан Мирсоатов – 5:47
2. Купайсин Худаеров – 5:51
3. Жасур Рустамжонов – 5:55
2 км, женщины
1. Камола Аблаева – 6:54
2. Зухра Курбонова – 6:56
3. Вероника Гришина – 7:13
10 км, мужчины
1. Александр Антонов – 32:52
2. Хасан Мирсоатов – 32:53
3. Мухаммад Ахмедов – 33:21
10 км, женщины
1. Мохинабону Комилова – 37:56
2. Ойдина Икрамова – 42:17
3. Вероника Гришина – 42:57
21,1 км, мужчины
1. Евгений Фадеев – 1:08:02
2. Михаил Кульков – 1:08:04
3. Отабек Тошкуватов – 1:08:21
21,1 км, женщины
1. Гульшаной Сатарова – 1:16:34
2. Ситора Гурбанова – 1:23:14
3. Шохсанам Хуррамова – 1:25:19
42,2 км, мужчины
1. Ислам Аманкос – 2:26:27
2. Бахтиер Уткиров – 2:28:09
3. Шохрух Давлатов – 2:39:52
42,2 км, женщины
1. Екатерина Тунгускова – 2:46:41
2. Сабина Талачева – 3:17:47
3. Дильсуз Омонова – 3:35:42
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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