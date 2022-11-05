Результаты IV Марафона «Джейрах» 2022
4-5 ноября в Джейрахском районе республики Ингушетия в четвертый раз прошел марафон от организаторов CUT Team. В пятницу 4 ноября участники пробежали первую дистанцию Ляжгинский водопад в 1,6 км. Забег проходил по живописным горным тропинкам. 5 ноября было 4 основных дистанции в 4 км, 10 км, 21 км, 42 км. Трасса забега проходила на асфальтовом покрытии, с перепадами высот в 1432 м, но с живописными видами Кавказских гор.
Результаты победителей:
4 км, мужчины
1. Алексей Зайцев – 18:21
2. Виктор Касиянчук – 24:07
3. Валерий Козлов – 27:23
4 км, женщины
1. Вероника Андреева – 22:58
2. Валентина Маковкина – 25:21
3. Татьяна Богданова – 29:14
10 км, мужчины
1. Шамиль Аюпов – 37:28
2. Павел Сергеев – 42:45
3. Дмитрий Шубин – 43:47
10 км, женщины
1. Рамиля Шагиева – 41:35
2. Виктория Шутова – 42:18
3. Елена Никифирова – 47:41
21 км, мужчины
1. Дмитрий Карпеев – 1:23:58
2. Максим Сальников – 1:25:50
3. Магомед Агакишиев – 1:28:29
21 км, женщины
1. Алсу Шагиева – 1:37:34
2. Екатерина Горяева – 1:53:25
3. Екатерина Щербанева – 2:43:12
42 км, мужчины
1. Алексей Мамарин – 3:23:37
2. Дмитрий Макеев – 4:13:52
3. Магомедхан Моллаев – 4:37:04
42 км, женщины
1. Татьяна Шаронова – 3:55:19
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Orgeo.
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