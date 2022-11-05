Результаты IV Марафона «Джейрах» 2022

4-5 ноября в Джейрахском районе республики Ингушетия в четвертый раз прошел марафон от организаторов CUT Team. В пятницу 4 ноября участники пробежали первую дистанцию Ляжгинский водопад в 1,6 км. Забег проходил по живописным горным тропинкам. 5 ноября было 4 основных дистанции в 4 км, 10 км, 21 км, 42 км. Трасса забега проходила на асфальтовом покрытии, с перепадами высот в 1432 м, но с живописными видами Кавказских гор.

Результаты победителей:

4 км, мужчины

1. Алексей Зайцев – 18:21

2. Виктор Касиянчук – 24:07

3. Валерий Козлов – 27:23

4 км, женщины

1. Вероника Андреева – 22:58

2. Валентина Маковкина – 25:21

3. Татьяна Богданова – 29:14

10 км, мужчины

1. Шамиль Аюпов – 37:28

2. Павел Сергеев – 42:45

3. Дмитрий Шубин – 43:47

10 км, женщины

1. Рамиля Шагиева – 41:35

2. Виктория Шутова – 42:18

3. Елена Никифирова – 47:41

21 км, мужчины

1. Дмитрий Карпеев – 1:23:58

2. Максим Сальников – 1:25:50

3. Магомед Агакишиев – 1:28:29

21 км, женщины

1. Алсу Шагиева – 1:37:34

2. Екатерина Горяева – 1:53:25

3. Екатерина Щербанева – 2:43:12

42 км, мужчины

1. Алексей Мамарин – 3:23:37

2. Дмитрий Макеев – 4:13:52

3. Магомедхан Моллаев – 4:37:04

42 км, женщины

1. Татьяна Шаронова – 3:55:19

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Orgeo.