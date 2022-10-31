Ринас Ахмадеев стал победителем на дистанции 21,1 км на забеге Turkistan Marathon. Планировал пробежать быстрее, но помешала боль в печени

30 октября в Туркестане (Казахстан) прошел забег из серии, которую проводят организаторы Almaty Marathon. Turkistan Marathon – забег на дистанциях 10, 21,1 и 42,2 км, проходящий в городе на юге Казахстана. Поселение на месте Туркестана упоминается в письменных источниках с X века, а современное название города упоминается с XVI века. Город популярен для паломничества мусульман, а с 2018 года активно развивается как туристический центр.

На дистанции 10 км финишировали 727 человек, полумарафон пробежали 457 участников, а марафон – 189. Победителем полумарафона стал российский легкоатлет Ринас Ахмадеев, пробежавший дистанцию за 01:03:43. Второе место занял Шохрух Давлатов из Узбекистана (1:05:23). Третье место – Михаил Кульков (1:07:20).

Как написал Ринас Ахмадеев в своих соцсетях, в планах было более быстрое финишное время. Первые 10 км он пробежал за 29:13, а вторую – за 31 минуту. На дистанции у Ринаса заболела печень: «Скрутило моментально, пришлось сбавлять несмотря на терпеливо ждущие команды бежать ноги. <...> Печень – второе сердце бегуна. Если она пытается что-то сказать, надо внимательно слушать. Думаю, предыдущий старт в гору и спринт с горы на второй половине все же аукнулись. А может и недавнее легкое пищевое расстройство. Точно сказать трудно».