На исторических улицах Тбилиси состоялся традиционный марафон Tbilisi Marathon 2022

В историческом центре Тбилиси 25 сентября в 10-й раз прошло спортивное соревнование Tbilisi Marathon.
Марафон включал в себя три забега: полумарафон (21 097 м); бег на 10 км; а также детские забеги (500 метров для детей от 6 до 11 лет и 1,2 км – для детей 11-15 лет).
С 2015 года «TbilisiMarathon» является членом Международной ассоциации марафонов и забегов на длинные дистанции (AIMS), поэтому мероприятие проводилось с соблюдением международных стандартов, а подсчет результатов осуществлялся с использованием апробированной во всем мире системы Official Timekeeping and Data Processing от MYLAPS.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Мохаммад Хоссейн Тайеби – 31:33
2. Тадж Амир Мохаммад Багери – 32:16
3. Иракли Джанашия – 32:29
10 км, женщины
1. Анна Юсупова – 37:54
2. Полина Турова – 44:33
3. Иру Карчава – 45:51
21 км, мужчины
1. Давити Харазишвили – 1:07:30
2. Пежман Корзехей – 1:08:31
3. Питер Моллой – 1:08:47
21 км, женщины
1. Негин Айромлу – 1:31:31
2. Лучиа Бракко – 1:33:23
3. Мариами Копадзе – 1:35:03
Всего в забеге приняли участие 1491 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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