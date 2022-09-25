На исторических улицах Тбилиси состоялся традиционный марафон Tbilisi Marathon 2022

В историческом центре Тбилиси 25 сентября в 10-й раз прошло спортивное соревнование Tbilisi Marathon.

Марафон включал в себя три забега: полумарафон (21 097 м); бег на 10 км; а также детские забеги (500 метров для детей от 6 до 11 лет и 1,2 км – для детей 11-15 лет).

С 2015 года «TbilisiMarathon» является членом Международной ассоциации марафонов и забегов на длинные дистанции (AIMS), поэтому мероприятие проводилось с соблюдением международных стандартов, а подсчет результатов осуществлялся с использованием апробированной во всем мире системы Official Timekeeping and Data Processing от MYLAPS.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Мохаммад Хоссейн Тайеби – 31:33

2. Тадж Амир Мохаммад Багери – 32:16

3. Иракли Джанашия – 32:29

10 км, женщины

1. Анна Юсупова – 37:54

2. Полина Турова – 44:33

3. Иру Карчава – 45:51

21 км, мужчины

1. Давити Харазишвили – 1:07:30

2. Пежман Корзехей – 1:08:31

3. Питер Моллой – 1:08:47

21 км, женщины

1. Негин Айромлу – 1:31:31

2. Лучиа Бракко – 1:33:23

3. Мариами Копадзе – 1:35:03

Всего в забеге приняли участие 1491 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.