Открылась регистрация на марафон «Белые ночи»: он пройдет 11 июня 2023 года. У забега снова сменился организатор

27 октября открылась регистрация на марафон «Белые ночи» 2023 года. Забег состоится 11 июня 2023 года. Проводить его будет спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга.

В 2022 году этот забег провела команда организаторов стартов «Беговое сообщество», впервые с 1990-х годов старт сделали вечерним, каким изначально и задумывали. В опубликованном в телеграм-канале федерации видео Дмитрий Павлов, президент федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, сказал: «У нас был президиум на прошлой неделе, по «Белым ночам» было принято решение, что федерация будет проводить «Белые ночи»». При этом проведение забега «Дорога жизни» осталось на команде Hero League (регистрация на забег открылась 18 октября, он пройдет 29 января 2023 года).

В 2023 году марафон «Белые ночи» останется вечерним. Старт дистанции 10 км дадут на Дворцовой площади в 22:00, а старт марафона – в 23:00. Финишировать участники марафонской дистанции будут с часу ночи до пяти утра.

Регистрация на забег идет на сайте RussiaRunning, участие на дистанции 10 км стоит 1500 руб., в марафоне – 2000 рублей. Еще за 1500 рублей можно приобрести беговую футболку с символикой марафона.