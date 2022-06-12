Результаты марафона «Белые ночи» 2022. Победители на марафоне – Хорошилов и Ковалева, на 10 км – Плохотников и Аплачкина

В ночь с 11 на 12 июня в Санкт-Петербурге прошел забег «Белые ночи» на дистанциях 10 и 42,2 км. Это перезапуск марафона с новыми организаторами. Теперь старт проводит команда «Беговое сообщество», организаторы Московского марафона, Ночного забега в Москве, забега «СПБ полумарафон Северная столица».

Кроме организаторов сменилось и время проведения забега. Изначально он задумывался именно ночным и первые забеги проходили в вечернее время, однако из-за вопросов безопасности забег перенесли на дневное время. Новые организаторы вернули вечерний формат марафона: в 22:00 начался забег на 10 км, а в 23:00 – на 42,2 км. Последние финишеры прибежали в 5:30 утра.

Результаты победителей

10 км, мужчины

1. Константин Плохотников – 29:35

2. Дмитрий Неделин – 29:39

3. Сергей Попов – 0:29:53

Также четвертое место занял Николай Ляликов (30:05), пятое место – Александр Сторожев (30:07).

10 км, женщины

1. Светлана Аплачкина – 33:03 2. Елизавета Погудо – 0:33:23

3. Алла Сидорова – 0:33:31

42,2 км, мужчины

1. Руслан Хорошилов – 2:16:57

2. Николай Волков – 2:17:51

3. Олег Григорьев – 2:19:33

42,2 км, женщины

1. Марина Ковалева – 2:34:14 2. Александра Морозова – 2:38:09 3. Алина Прокопьева – 2:41:40

Всего на дистанции 10 км участвовали 5949 человек, на марафонской дистанции – 3024 человека. Результаты всех бегунов можно посмотреть на сайте «Бегового сообщества», а фотографии будут доступны на «Марафон-фото» по ссылке (работает распознавание по номеру, фамилии и селфи).