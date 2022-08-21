В Нижнем Новгороде состоялся «Марафон 800». Победители на 10 км – Ахмадеев и Коробкина, на 42 км – Янович и Морозова

21 августа в Нижнем Новгороде прошел ежегодный легкоатлетический Нижегородский марафон «Марафон 800» на дистанциях 3, 10 и 42 км.

«Марафон 800» прошел во второй раз и стал флагманским мероприятием в рамках насыщенной программы спортивных выходных в Нижнем Новгороде. Трасса забега охватывала главные исторические места Нижнего Новгорода.

«Марафон 800» впервые состоялся в 2021 году и был приурочен к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода. На старт вместе с бегунами-любителями вышли звёзды российской лёгкой атлетики. Маршрут забега проходил в историческом центре по живописным набережным с видом на Нижегородский кремль и знаковые достопримечательности города.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Сергей Петров – 8:58

2. Александр Абрамов – 9:14

3. Александр Иванов – 9:19

3 км, женщины

1. Евгения Уткина – 10:31

2. Аида Новикова – 11:12

3. Юлия Вигриянова – 11:13

10 км, мужчины

1. Ринас Ахмадеев – 29:07

2. Павел Адышкин – 29:07

3. Дмитрий Неделин – 29:18

10 км, женщины

1. Елена Коробкина – 32:29

2. Валерия Жандарова – 33:04

3. Алла Сидорова – 33:10

42 км, мужчины

1. Андрей Янович – 2:21:40

2. Алексей Трошкин – 2:23:38

3. Николай Чавкин – 2:24:44

42 км, женщины

1. Александра Морозова – 2:42:55

2. Елена Смирнова – 2:44:55

3. Елена Толстых – 2:45:22

Всего в забеге приняли участие 6450 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.