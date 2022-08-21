В Нижнем Новгороде состоялся «Марафон 800». Победители на 10 км – Ахмадеев и Коробкина, на 42 км – Янович и Морозова

21 августа в Нижнем Новгороде прошел ежегодный легкоатлетический Нижегородский марафон «Марафон 800» на дистанциях 3, 10 и 42 км.
«Марафон 800» прошел во второй раз и стал флагманским мероприятием в рамках насыщенной программы спортивных выходных в Нижнем Новгороде. Трасса забега охватывала главные исторические места Нижнего Новгорода.
«Марафон 800» впервые состоялся в 2021 году и был приурочен к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода. На старт вместе с бегунами-любителями вышли звёзды российской лёгкой атлетики. Маршрут забега проходил в историческом центре по живописным набережным с видом на Нижегородский кремль и знаковые достопримечательности города.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Сергей Петров – 8:58
2. Александр Абрамов – 9:14
3. Александр Иванов – 9:19
3 км, женщины
1. Евгения Уткина – 10:31
2. Аида Новикова – 11:12
3. Юлия Вигриянова – 11:13
10 км, мужчины
1. Ринас Ахмадеев – 29:07
2. Павел Адышкин – 29:07
3. Дмитрий Неделин – 29:18
10 км, женщины
1. Елена Коробкина – 32:29
2. Валерия Жандарова – 33:04
3. Алла Сидорова – 33:10
42 км, мужчины
1. Андрей Янович – 2:21:40
2. Алексей Трошкин – 2:23:38
3. Николай Чавкин – 2:24:44
42 км, женщины
1. Александра Морозова – 2:42:55
2. Елена Смирнова – 2:44:55
3. Елена Толстых – 2:45:22
Всего в забеге приняли участие 6450 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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