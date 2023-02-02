Открылась регистрация на марафон «Белые ночи». Проводить мероприятие будет команда «Бегового сообщества»

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Вновь открылась регистрация на марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, который пройдет 11 июня. Ранее регистрацию на старт уже открывала Федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга, после чего она была закрыта по постановлению Комитета по физической культуре и спорту.

Федерация и комитет договорились о совместном проведении мероприятия. «Федерации было передано право льготной регистрации первых двух тысяч участников», – сказано в публикации Федерации легкой атлетики. Те, кто уже зарегистрировались на старт на сайте Федерации, смогут принять участие в забеге – их слоты сохранятся. Но регистрация остальных участников продолжится на сайте «Бегового сообщества», команда которого станет оператором старта.

Ключевые изменения нового старта:

  • забеги на 10 и 42,2 км стартуют от «Газпром Арены» и финишируют на Дворцовой площади;
  • можно пробежать 42,2 км в эстафете – команда должна состоять из 5 участников, которые пробегут этапы в следующей раскладке: 1 этап – 10 км, 2 этап –10 км, 3 этап – 5 км, 4 этап – 11 км, 5 этап – 6,2 км;
  • экипировочным партнером забега стала компания Gri, которая сделает футболки для участников старта.

Открылась регистрация на марафон «Белые ночи»: он пройдет 11 июня 2023 года. У забега снова сменился организатор

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