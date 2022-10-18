Результаты Арена Марафон 2022
16 октября в Санкт-Петербурге прошел «Арена Марафон» – забег на дистанциях 5, 10, 21,1 и 42,3 км. Маршрут проходил по Крестовскому острову мимо Газпром-Арены с забеганием на Яхтенный мост. После моста участники бежали по парку 300-летия вдоль Финского залива, с видом на Лахта-центр.
Результаты всех участников можно найти на сайте RussiaRunning, фотографии уже доступны на сайте mysport.photo. Результаты победителей (gun time):
5 км, мужчины
1. Руслан Хафизов – 16:06
2. Алексей Бородулин – 16:09
3. Данила Петриков – 16:37
5 км, женщины
1. Екатерина Сокунова – 18:01
2. Вера Стаценко – 18:47
3. Светлана Праздникова – 19:08
10 км, мужчины
1. Илья Николенко – 31:55
2. Владислав Девятов – 32:26
3. Кирилл Дятлов – 32:50
10 км, женщины
1. Любовь Дубровская – 35:39
2. Елена Зонова – 35:46
3. Елена Скоблина – 38:40
21,1 км, мужчины
1. Александр Кошелев – 01:09:59
2. Дмитрий Кудряшов – 01:11:23
3. Андрей Смирнов – 01:16:26
21,1 км, женщины
1. Ирина Шевченко – 01:20:26
2. Маргарита Питерцева – 01:24:25
3. Анна Иващенко – 01:33:12
42,2 км, мужчины
1. Александр Науменко – 02:34:08
2. Андрей Ольхов – 02:36:51
3. Николай Галаньев – 02:40:35
42,2 км, женщины
1. Дина Пахтусова – 02:44:59
2. Ольга Ольхова – 02:58:28
3. Светлана Волкова – 03:13:36
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