Результаты Арена Марафон 2022

16 октября в Санкт-Петербурге прошел «Арена Марафон» – забег на дистанциях 5, 10, 21,1 и 42,3 км. Маршрут проходил по Крестовскому острову мимо Газпром-Арены с забеганием на Яхтенный мост. После моста участники бежали по парку 300-летия вдоль Финского залива, с видом на Лахта-центр.

Результаты всех участников можно найти на сайте RussiaRunning, фотографии уже доступны на сайте mysport.photo. Результаты победителей (gun time):

5 км, мужчины

1. Руслан Хафизов – 16:06

2. Алексей Бородулин – 16:09

3. Данила Петриков – 16:37

5 км, женщины

1. Екатерина Сокунова – 18:01

2. Вера Стаценко – 18:47

3. Светлана Праздникова – 19:08

10 км, мужчины

1. Илья Николенко – 31:55

2. Владислав Девятов – 32:26

3. Кирилл Дятлов – 32:50

10 км, женщины

1. Любовь Дубровская – 35:39

2. Елена Зонова – 35:46

3. Елена Скоблина – 38:40

21,1 км, мужчины

1. Александр Кошелев – 01:09:59

2. Дмитрий Кудряшов – 01:11:23

3. Андрей Смирнов – 01:16:26

21,1 км, женщины

1. Ирина Шевченко – 01:20:26

2. Маргарита Питерцева – 01:24:25

3. Анна Иващенко – 01:33:12

42,2 км, мужчины

1. Александр Науменко – 02:34:08

2. Андрей Ольхов – 02:36:51

3. Николай Галаньев – 02:40:35

42,2 км, женщины

1. Дина Пахтусова – 02:44:59

2. Ольга Ольхова – 02:58:28

3. Светлана Волкова – 03:13:36