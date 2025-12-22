Винисиус признает, что играет не очень хорошо, но вингер чувствует, что его выделяют из общей массы футболистов, когда у «Реала» мало что получается (The Athletic)

Винисиус признает, что играет не очень хорошо.

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор понимает, что играет не лучшим образом, но также считает, что на нем слишком акцентируют внимание.

Фанаты «Мадрида » освистывали 25-летнего футболиста сборной Бразилии , который не забивает 17 матчей подряд, после замены в игре Ла Лиги с «Севильей» (2:0), пока он покидал поле. Игрок убрал фото с футболкой «сливочных» и оставил многоточие в инстаграме. Тренер «Реала» Хаби Алонсо заявил : «Болельщики вправе выражать свое мнение».

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники в команде, Винисиус признал внутри клуба, что играет не очень хорошо, но в то же время бразилец чувствует, что его выделяют из общей массы футболистов, когда у команды мало что получается.

«Реал» не стал принимать дисциплинарных мер в отношении вингера после его крайне эмоциональной реакции на замену в матче с «Барселоной», но источники в клубе выразили разочарование поведением Винисиуса, противопоставив его тому, что ожидается от опытного игрока.

В отсутствие Даниэля Карвахаля и Федерико Вальверде нападающий был капитаном в субботнем матче на «Сантьяго Бернабеу ». В начале игры камеры запечатлели, как он жаловался на освистывание болельщиков. «Что мы сделали? Что я сделал? Это первая минута игры… Черт возьми!» – произнес Винисиус.

