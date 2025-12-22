Гари Линекер: «Дьокереш не в одной лиге с Холандом. Эрлинг может стать решающим фактором в противостоянии «Ман Сити» и «Арсенала»
Гари Линекер: Дьокереш не в одной лиге с Холандом.
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер сравнил нападающих Эрлинга Холанда и Виктора Дьокереша.
Форвард «Манчестер Сити» забил 17 голов в 19 матчах сезона АПЛ, форвард «Арсенал» – 5 мячей в 15 играх.
«Эрлинг Холанд уже забил 19 голов в АПЛ и несколько раз отличился за Норвегию в отборочных матчах чемпионата мира.
Это невероятно то, что он делает. Он может стать решающим фактором в противостоянии «Манчестер Сити» и «Арсенала» в этом сезоне.
Я не хочу показаться грубым, но я смотрю на Виктора Дьокереша, и он не в одной лиге с Эрлингом Холандом. После недавней травмы он забил только с пенальти», – сказал Гари Линекер в подкасте The Rest Is Football.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportskeeda
