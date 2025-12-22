Деян Станкович: «В РПЛ я нервничал из-за судей – не люблю несправедливость. Я стал более опытным, подготовленным и спокойным»

Деян Станкович: в РПЛ нервничал из-за работы судей – не люблю несправедливость.

Деян Станкович, возглавивший «Црвену Звезду », рассказал, что во время работы в «Спартаке » беспокоился из-за действий арбитров.

Сербский специалист тренировал красно-белых с июля 2024 года по ноябрь 2025 года.

«Со мной произошли многие вещи. Надеюсь, я изменился к лучшему.

Я стал более опытным, более подготовленным и спокойным. Вы, наверное, скажете, что это из-за работы в России, но тогда я нервничал из-за судей. Я не люблю несправедливость», – сказал Деян Станкович .