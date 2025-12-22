Агент Батракова: «Ла Лига и Серия А – эти варианты в приоритете. Выходящие на нас посредники часто называют одни и те же клубы»

Агент Батракова: Ла Лига и Серия А – приоритеты для Алексея.

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива » Алексея Батракова , рассказал, что хавбеку интересны варианты с Ла Лигой и Серией А.

– Европейские клубы, безусловно, готовы платить серьезные деньги, но они не склонны к переплатам.

Многие из них рассчитывают на более взвешенный подход – активизироваться ближе к летнему трансферному окну. К тому времени клубы уже будут четко понимать, в каких рамках можно вести переговоры с «Локомотивом».

– Есть ли у вас конкретное представление, от каких именно клубов поступает интерес?

– Напрямую с руководством европейских команд я не общался, поэтому говорить о стопроцентной информации не приходится.

Однако посредники, которые выходят на нас практически ежедневно, часто называют одни и те же клубы.

Когда одинаковые данные приходят из нескольких независимых источников, это повышает их достоверность.

– Из каких стран в основном идет интерес?

– Понятно, что звучат Турция и Саудовская Аравия – это очевидные направления.

Но если говорить о том, что действительно интересно самому Алексею, – это Испания и Италия. Эти варианты находятся в приоритете, и они тоже находятся в поле зрения, – сказал Владимир Кузьмичев .