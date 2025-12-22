Агент Батракова: «Ла Лига и Серия А – эти варианты в приоритете. Выходящие на нас посредники часто называют одни и те же клубы»
Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, что хавбеку интересны варианты с Ла Лигой и Серией А.
– Европейские клубы, безусловно, готовы платить серьезные деньги, но они не склонны к переплатам.
Многие из них рассчитывают на более взвешенный подход – активизироваться ближе к летнему трансферному окну. К тому времени клубы уже будут четко понимать, в каких рамках можно вести переговоры с «Локомотивом».
– Есть ли у вас конкретное представление, от каких именно клубов поступает интерес?
– Напрямую с руководством европейских команд я не общался, поэтому говорить о стопроцентной информации не приходится.
Однако посредники, которые выходят на нас практически ежедневно, часто называют одни и те же клубы.
Когда одинаковые данные приходят из нескольких независимых источников, это повышает их достоверность.
– Из каких стран в основном идет интерес?
– Понятно, что звучат Турция и Саудовская Аравия – это очевидные направления.
Но если говорить о том, что действительно интересно самому Алексею, – это Испания и Италия. Эти варианты находятся в приоритете, и они тоже находятся в поле зрения, – сказал Владимир Кузьмичев.