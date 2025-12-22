  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Виктор Гусев о Карпине: «Я вздрогнул, когда он сказал: «Обещаю, что «Динамо» не вылетит». Дожили, ничего себе. Совместительство плохо отразилось на команде»
12

Виктор Гусев о Карпине: «Я вздрогнул, когда он сказал: «Обещаю, что «Динамо» не вылетит». Дожили, ничего себе. Совместительство плохо отразилось на команде»

Виктор Гусев: совмещение Карпина плохо отразилось на «Динамо».

Комментатор Виктор Гусев считает, что совмещение постов Валерием Карпиным негативно сказалось на «Динамо».

«Вообще я был против совместительства должностей всегда. Но сейчас я его приветствовал, потому что у сборной нет таких официальных матчей. И я думаю: «Почему бы Карпину в свободное время не позаниматься сборной? Все будет нормально. Одно не будет мешать другому».

Я не знал, что сборная войдет в такой интенсивный график, что у нас появятся не только Бруней, а такие соперники, как Чили и Перу. Когда это пришло, я понял, что ошибался, когда приветствовал совместительство вопреки моему предыдущему настрою. Наверное, это было неправильно. И на «Динамо» это очень плохо отразилось, как мне кажется.

Но потом уже, конечно, были ужасные моменты. Карпин уже почти уходил, была пресс-конференция, и я прямо вздрогнул, когда он сказал: «Вы знаете, обещаю, что «Динамо» не вылетит в низшую лигу». Вот это ничего себе, дожили», – сказал Гусев.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...46145 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoВиктор Гусев
logoпремьер-лига Россия
ТАСС
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Штаб Алонсо чувствует, что выиграл время благодаря последним победам «Реала». Прогресс команды оценят по Суперкубку Испании (The Athletic)
49 секунд назад
Кубок Африки. ЮАР играет с Анголой, Египет против Зимбабве, Мали и Замбия сыграли вничью
8 минут назадLive
Суперкубок Италии. «Наполи» сыграет в финале с «Болоньей». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 15:30
Роднина об алкоголе на стадионах: «Если водку продавать начнут, это будет приговор российскому футболу. Это будет означать, что как вид спорта он никого уже заинтересовать не может»
39 минут назад
Экс-президент «Барсы» Росель о Негрейре: «Он не имел никакого веса в CTA. Влияние имеет президент комитета – в последние годы это всегда были болельщики «Реала»
52 минуты назад
«Милан» и «Комо» не сыграют в Австралии из-за финансовых рисков и условий Азиатской конфедерации
сегодня, 16:01
Гендиректор «Црвены Звезды»: «Станкович дома, в окружении высококлассных профессионалов – будет гораздо легче показать все, на что он способен, чем в «Спартаке». Не все зависит от тренера»
сегодня, 15:27
Гаджиев принимал антидепрессанты в 90-е: «Вовремя соскочил. Это буря в стакане, и ты должен сам справиться»
сегодня, 15:04
Агент Батракова: «Ла Лига и Серия А – эти варианты в приоритете. Выходящие на нас посредники часто называют одни и те же клубы»
сегодня, 15:01
Винисиус признает, что играет не очень хорошо, но вингер чувствует, что его выделяют из общей массы футболистов, когда у «Реала» мало что получается (The Athletic)
сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
Ямаль стал объектом 6% расистских и ксенофобных сообщений в соцсетях в ноябре. Вингера «Барсы» оскорбляли и сравнивали с животными после конфликта со сборной Испанией
2 минуты назад
Пименов о Станковиче в «Црвене Звезде»: «Руководство «Спартака» поторопилось с его увольнением, может. В Сербии 2,5 команды борются за чемпионство, а в России – 5»
18 минут назад
Неймара прооперировали в связи с травмой мениска
20 минут назад
Герой новогоднего видео «Зенита»: «Заказал подарок, а на складе в Краснодаре перепутали – серебро прислали. Я мясо фантастически готовлю, но крылышки пару раз пригорели»
32 минуты назад
Станкович ответил на вопрос об Угальде и Барко в «Црвене Звезде»: «Они серьезные ребята, но это нереалистично»
сегодня, 16:10
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Шарджи», «Аль-Ахли» Мареза сыграет с «Аль-Шортой»
сегодня, 16:01Live
Шомуродов возглавляет гонку бомбардиров лиги Турции с 12 голами. У форварда «Истанбула» 12+2 в 17 матчах сезона
сегодня, 15:14
Гари Линекер: «Дьокереш не в одной лиге с Холандом. Эрлинг может стать решающим фактором в противостоянии «Ман Сити» и «Арсенала»
сегодня, 14:31
«Милан» согласовал аренду Фюллькруга до конца сезона с опцией выкупа. Клуб будет платить зарплату форварду «Вест Хэма» в полном объеме
сегодня, 14:18
«Монтес очень любит «Локомотив» и Россию и никуда не собирается уходить». Агент Сесара опроверг слухи об уходе защитника
сегодня, 14:07