Виктор Гусев о Карпине: «Я вздрогнул, когда он сказал: «Обещаю, что «Динамо» не вылетит». Дожили, ничего себе. Совместительство плохо отразилось на команде»

Виктор Гусев: совмещение Карпина плохо отразилось на «Динамо».

Комментатор Виктор Гусев считает, что совмещение постов Валерием Карпиным негативно сказалось на «Динамо ».

«Вообще я был против совместительства должностей всегда. Но сейчас я его приветствовал, потому что у сборной нет таких официальных матчей. И я думаю: «Почему бы Карпину в свободное время не позаниматься сборной? Все будет нормально. Одно не будет мешать другому».

Я не знал, что сборная войдет в такой интенсивный график, что у нас появятся не только Бруней, а такие соперники, как Чили и Перу. Когда это пришло, я понял, что ошибался, когда приветствовал совместительство вопреки моему предыдущему настрою. Наверное, это было неправильно. И на «Динамо» это очень плохо отразилось, как мне кажется.

Но потом уже, конечно, были ужасные моменты. Карпин уже почти уходил, была пресс-конференция, и я прямо вздрогнул, когда он сказал: «Вы знаете, обещаю, что «Динамо» не вылетит в низшую лигу». Вот это ничего себе, дожили», – сказал Гусев.