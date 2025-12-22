Экс-президент «Барсы» Росель о Негрейре: «Он не имел никакого веса в CTA. Влияние имеет президент комитета – в последние годы это всегда были болельщики «Реала»

Экс-президент «Барселоны» Росель: Негрейра не имел никакого влияния в CTA.

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель заявил, что Хосе Мария Энрикес Негрейра не имел влияния в судейском корпусе Испании .

Напомним, в 2023 году «Барсе» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от каталонцев в период с 2001-го по 2018-й.

Сегодня были обнародованы заявления Роселя в суде, сделанные им в сентябре. Сандро, бывший президент «Барселоны» (2010-2014) и член совета директоров при президенте Жоане Лапорте (2003-2005), отвечал на вопросы своего адвоката.

«У этого господина не было никакого веса в CTA. Исторически сложилось так, что влияние имеет президент CTA, и в последние годы все они позиционировали себя болельщиками «Реала », – сказал Росель.

Экс-президент «Барсы» Росель заявил, что познакомился с Негрейрой в 2003-м – в первый срок Лапорты в клубе. Нынешний президент клуба говорил, что не был знаком с Хосе Марией

Экс-президент «Барсы» Росель о выплатах Негрейре: «Смешно думать, что такими суммами можно влиять на судейство. Любой клуб, у которого нет таких отчетов, делает что-то не так»