  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шомуродов возглавляет гонку бомбардиров лиги Турции с 12 голами. У форварда «Истанбула» 12+2 в 17 матчах сезона
7

Шомуродов возглавляет гонку бомбардиров лиги Турции с 12 голами. У форварда «Истанбула» 12+2 в 17 матчах сезона

Эльдор Шомуродов забил 12-й гол в текущем сезоне чемпионата Турции.

Нападающий «Истанбула» Эльдор Шомуродов забил в матче 17-го тура чемпионата Турции против «Газиантепа» (3:1, второй тайм).

В первом тайме, кроме Шомуродова, в составе «Истанбул» также отличился бывший хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, который забил второй гол за клуб в сезоне.

Для Шомуродова этот гол стал 12-м в сезоне. Он возглавил гонку бомбардиров чемпионата, опередив Пола Онуачу из «Трабзонспора», у которого 11 мячей.

В этом сезоне Шомуродов, который играет за турецкий клуб на правах аренды из «Ромы», забил 12 голов и сделал 2 передачи в 17 матчах. Его статистику можно изучить по ссылке.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...45853 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoЭльдор Шомуродов
logoпремьер-лига Россия
logoГазиантеп
logoИстанбул
logoРостов
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Турция
logoСборная Узбекистана по футболу
logoРома
logoАббосбек Файзуллаев
logoПол Онуачу
logoТрабзонспор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Гаджиев принимал антидепрессанты в 90-е: «Вовремя соскочил. Это буря в стакане, и ты должен сам справиться»
34 минуты назад
Агент Батракова: «Ла Лига и Серия А – эти варианты в приоритете. Выходящие на нас посредники часто называют одни и те же клубы»
37 минут назад
Винисиус признает, что играет не очень хорошо, но вингер чувствует, что его выделяют из общей массы футболистов, когда у «Реала» мало что получается (The Athletic)
45 минут назад
Деян Станкович: «В РПЛ я нервничал из-за судей – не люблю несправедливость. Я стал более опытным, подготовленным и спокойным»
53 минуты назад
Станкович возглавил «Црвену Звезду»
сегодня, 14:37Фото
Экс-президент «Барсы» Росель о выплатах Негрейре: «Смешно думать, что такими суммами можно влиять на судейство. Любой клуб, у которого нет таких отчетов, делает что-то не так»
сегодня, 14:27
Суперкубок Италии. «Наполи» сыграет в финале с «Болоньей». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 14:17
Кубок Африки. Мали играет с Замбией, ЮАР – с Анголой, Египет против Зимбабве
сегодня, 14:01Live
Гаджиев о 4-м месте СНГ на Евро-92: «С флагом СССР не проиграли бы шотландцам. Основа – дух, единство. Когда играл гимн Советского Союза, вставали представители всех стран мира»
сегодня, 13:49Видео
Васильев о ЗМС для Сафонова: «Не нужно дискредитировать или размывать звание. Все должно быть в рамках развития спорта в России, а не как с Матвеем, который прославляет французский спорт»
сегодня, 13:48
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Црвены Звезды»: «Станковичу дома будет гораздо легче показать все, на что он способен как тренер, чем в «Спартаке». Не все зависит от тренера. Футбол – сложное дело»
11 минут назад
Гари Линекер: «Дьокереш не в одной лиге с Холандом. Эрлинг может стать решающим фактором в противостоянии «Ман Сити» и «Арсенала»
сегодня, 14:31
«Милан» согласовал аренду Фюллькруга до конца сезона с опцией выкупа. Клуб будет платить зарплату форварду «Вест Хэма» в полном объеме
сегодня, 14:18
«Монтес очень любит «Локомотив» и Россию и никуда не собирается уходить». Агент Сесара опроверг слухи об уходе защитника
сегодня, 14:07
У Минамино травма «крестов» – он получил ее в Кубке Франции. Вингер «Монако» набрал 4+3 в 21 матче сезона
сегодня, 14:01
Сергей Чепчугов: «Сафонов разжег сердца верующих в него. На благость его направил Галицкий – отец во всех смыслах жизни»
сегодня, 13:58
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Шарджи», «Аль-Ахли» Мареза сыграет с «Аль-Шортой»
сегодня, 06:25
Консейсау о «Милане»: «Руководство не поддерживало, в клубе царила нестабильность, атмосфера была плохой. Но игроки меня не предавали»
сегодня, 13:28
Газзаев о возможном назначении в «Динамо»: «Самую точную информацию даст руководство клуба»
сегодня, 13:17
Чемпионат Англии. «Ноттингем» в гостях у «Фулхэма»
сегодня, 13:15