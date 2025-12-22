Шомуродов возглавляет гонку бомбардиров лиги Турции с 12 голами. У форварда «Истанбула» 12+2 в 17 матчах сезона
Эльдор Шомуродов забил 12-й гол в текущем сезоне чемпионата Турции.
Нападающий «Истанбула» Эльдор Шомуродов забил в матче 17-го тура чемпионата Турции против «Газиантепа» (3:1, второй тайм).
В первом тайме, кроме Шомуродова, в составе «Истанбул» также отличился бывший хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, который забил второй гол за клуб в сезоне.
Для Шомуродова этот гол стал 12-м в сезоне. Он возглавил гонку бомбардиров чемпионата, опередив Пола Онуачу из «Трабзонспора», у которого 11 мячей.
В этом сезоне Шомуродов, который играет за турецкий клуб на правах аренды из «Ромы», забил 12 голов и сделал 2 передачи в 17 матчах. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
