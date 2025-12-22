Станкович возглавил «Црвену Звезду».

Бывший главный тренер «Спартака » Деян Станкович возглавил «Црвену Звезду ».

Ранее сообщалось , что 47-летний серб подпишет контракт на 2,5 года.

Сегодня «Црвена Звезда» официально представила тренера на стадионе «Райко Митич». Он сменил Владана Милоевича .

В декабре 2019 года Станкович также сменил Милоевича после окончания первой части сезона. Он возглавлял клуб с декабря 2019 года по август 2022 года. С «Црвеной Звездой» Деян трижды выиграл чемпионата Сербии и дважды Кубок страны.

Сейчас команда идет второй в таблице, на одно очко отставая от «Партизана» после 20 матчей.

Бывший футболист «Лацио» и «Интера» тренировал «Спартак» с 16 мая 2024 года по 11 ноября 2025 года.

Скриншот: youtube.com/@crvenazvezdafk