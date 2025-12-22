Станкович возглавил «Црвену Звезду»
Станкович возглавил «Црвену Звезду».
Бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович возглавил «Црвену Звезду».
Ранее сообщалось, что 47-летний серб подпишет контракт на 2,5 года.
Сегодня «Црвена Звезда» официально представила тренера на стадионе «Райко Митич». Он сменил Владана Милоевича.
В декабре 2019 года Станкович также сменил Милоевича после окончания первой части сезона. Он возглавлял клуб с декабря 2019 года по август 2022 года. С «Црвеной Звездой» Деян трижды выиграл чемпионата Сербии и дважды Кубок страны.
Сейчас команда идет второй в таблице, на одно очко отставая от «Партизана» после 20 матчей.
Бывший футболист «Лацио» и «Интера» тренировал «Спартак» с 16 мая 2024 года по 11 ноября 2025 года.
Скриншот: youtube.com/@crvenazvezdafk
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...45856 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал «Црвены Звезды»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости