  • Гаджиев принимал антидепрессанты в 90-е: «Вовремя соскочил. Это буря в стакане, и ты должен сам справиться»
7

Гаджиев принимал антидепрессанты в 90-е: «Вовремя соскочил. Это буря в стакане, и ты должен сам справиться»

Гаджиев принимал антидепрессанты в 90-е: на этой работе и не пить?.

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев рассказал, что принимал антидепрессанты.

– Вы когда-нибудь пили антидепрессанты?

– Да.

– Серьезно?

– Конечно. В Москве жить и не пить антидепрессанты? (Смеется.)

– Нет, ну правда?

– Работать на этой работе и не пить антидепрессанты? (Смеется.) Но вовремя остановился.

– Соскочили?

– Соскочил.

– Как долго пили?

– Не знаю, полгода, может быть. Это было в 90-е: 96-й, 98-й, вот в эти годы примерно.

– А я думал, у вас была такая спокойная жизнь: тренер сборной, вообще лафа, со страной черт знает что происходит, вы так спокойно ведете работу, а вы антидепрессанты, оказывается, пили. 

– Оказывается, да. Оказывается, это не такая спокойная работа. 

– Я правильно понимаю, вы потеряли сон, все сопутствующие?

– Сон – это сигнал. Первый сигнал. Ну, справился. 

– И с тех пор – ни разу?

– Не, с тех пор не пью.

– Вам прописали их, да?

– Прописали. Меня увел в сторону вроде бы хороший специалист, вроде бы большой специалист. Такое время было, когда все перестраивалось, и врачи начинали думать больше о собственном заработке. Я думаю, что это одна из причин была того, что он поставил такой диагноз. 

– Чтобы вы продолжали к нему ходить?

– Да-да-да.

– У вас такая гипотеза?

– Гипотеза, да. Ну сейчас, со временем, прошло время, и я, конечно, так с улыбкой это все говорю. 

Но нашлись другие врачи, которые сказали, что все по-другому. Примерно так, что это всего-навсего буря в стакане. И когда ты понимаешь, что это буря в стакане и когда тебе говорят, что ты должен сам справиться. 

– Но у вас же потом были такие перегрузки.

– Сумасшедшие. Я понимаю, почему у меня операций, ну таких серьезных, штук 15. Я понимаю. 

– Это все перегрузки сознания?

– Нервные, нервные перегрузки, да.

– И получается, у вас были стрессы куда более мощные, при этом вы обходились без антидепрессантов?

– Ну да, без антидепрессантов обходился и, ну как вам сказать, жалко что не пил (смеется).

– В смысле?

– Ну надо было в это время так, понемногу. Ну как вот Чазов возглавлял Академию, как он говорил: 50-70 грамм коньяка на ночь – это нормально. 

– Ну так потом не остановиться: там где 75, там и 150 «белой».

– Не остановится – это у кого характера нет. А тренер должен иметь характер, футболист должен иметь характер, – сказал бывший тренер сборных СССР, СНГ, России и клубов РФ Гаджиев в эфире Cappuccino & Catenaccio Show на ВидеоСпортсе’‘.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ВидеоСпортс’‘
